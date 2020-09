Un service d’autopartage inter-entreprises inauguré à Saint-Quentin-en-Yvelines





















9 véhicules électriques et hybrides disponibles



Facilement identifiable grâce à leur logo SQY Share, 9 véhicules électriques et hybrides sont disponibles au lancement du service. Ainsi 5 Nissan Leaf électriques sont positionnées avenue du Centre à Guyancourt, tandis que 4 Toyota Corolla hybrides sont stationnées rue Isaac Newton à Montigny-le-Bretonneux. Des véhicules disponibles à la réservation pour les équipes de 3 entreprises voisines : La Banque Populaire Val de France, Leoni et Enedis. Cette solution d’autopartage a vocation à s’ouvrir à l’avenir à d’autres entreprises de l’agglomération.

3 bornes de recharge sont mises à la disposition des salariés, tandis que 12 places de parking, identifiées SQY Share, ont été aménagées à proximité des 3 entreprises. Le service est opéré par RCI Mobility et son fonctionnement est simple. Grâce à une application web disponible sur smartphone, les salariés peuvent réserver l’un des véhicules. Chaque entreprise est ensuite facturée en fonction du temps d’utilisation de la voiture par ses salariés. Selon l’initiative de chacun des 3 partenaires, SQY Share peut également proposer la location de véhicules aux collaborateurs, le soir et le week-end pour un usage personnel.







Une solution innovante pour lutter contre le réchauffement climatique



En mutualisant les véhicules grâce à l’autopartage, et en choisissant des véhicules plus propres, les entreprises à l’initiative du projet ont souhaité apporter leur contribution à la transition énergétique. SQY Share permet en effet de réduire les flottes automobiles des entreprises concernées et favorise leur conversion à l’électrique et à l’hybride, concourant ainsi à la baisse de la consommation d’énergie et des émissions de polluants.

Directeur « Environnement de travail » chez Leoni, Jean-Paul Magnier se félicite que son entreprise fasse partie du projet SQY Share : « Pour Leoni, il est paru évident que ce projet innovant dans son approche inter-entreprises pourrait permettre de réduire l’empreinte carbone avec l’utilisation de véhicules hybrides et électriques, mais aussi d’optimiser son parc de véhicules ». Une étude de l’ADEME montre en effet que chaque voiture d’autopartage remplace 10 voitures individuelles et libère 9 places de stationnement.



Commentaires

RCI Mobility filiale de RCI Bank and Services a comme président Gilles Normand.

RCI Mobility gère Renault Mobility (l’appli fait maintenant clairement référence à RCI Mobility).

RCI Bank and Services a des solutions d’épargne pour financer de tels services (Livret Zesto par exemple).



"la baisse de la consommation d’énergie et des émissions de polluants" est surtout obtenue par le moindre usage d’une voiture auquel incite ce type de services, pas par le type de voitures proposé.



