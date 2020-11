Un nouveau point sur le déploiement des bornes de recharge













A la suite du dernier baromètre publié en juin, un écart a en effet été constaté entre les chiffres et la réalité en raison des modalités de déclaration des points de charge de la part des opérateurs. Par exemple, pour un point de charge rapide avec 3 connecteurs (CCS, CHAdeMO, T2), le dernier baromètre comptabilisait 3 points de charge au lieu d’un seul puisque lorsqu’une voiture se recharge sur un connecteur, les autres ne permettent pas de recharger une autre voiture. La définition d’un point de charge selon le décret de 2017 n’était donc pas respectée.







28 928 points de charge accessibles au public



Compte tenu de ces corrections, 28 928 points de charge ouverts et accessibles au public étaient recensés en France à fin octobre 2020. Cela représente une évolution de 0,2% du nombre de points de charge depuis juin 2020. Le déploiement des bornes de recharge a notamment été particulièrement affecté par la fermeture des services d’autopartage Bluely à Lyon et Bluecub à Bordeaux qui représentaient respectivement 514 et 354 points de charge. La recharge accélérée (14-22 kW) reste majoritaire et représente près de 70% du total. Très demandée en situation d’itinérance, la recharge rapide évolue lentement et a été la plus affectée par le redressement des données sur les points de charge (566 points de charge étaient redondants).



Concernant le mode de tarification, la part des points de charge facturés au kWh a progressé de 10,5% depuis janvier 2020, passant de 20 à 30,5%, au détriment de celle des points de charge facturés à la minute passée de 50 à 40,3%, tandis que celle concernant la recharge facturée à la session est restée stable à près de 30%. Le déploiement des bornes de recharge reste par ailleurs très inégal en fonction des régions. L’Île-de-France compte le plus grand nombre de points de charge (4561) mais avec une majorité de bornes normales (2518) et très peu de bornes rapides (83). Au contraire, pour les régions qui suivent dans ce classement (Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine) les bornes accélérées sont très largement majoritaires et la proportion de bornes rapides bien plus grande.







Une dynamique à relancer



Certaines régions comme Centre-Val-de-Loire, Pays de la Loire, Bourgogne-Franche Comté sont très en retard dans le déploiement, sans parler de la Corse qui ne compte que 60 points de charge. Comme le souligne l’Avere-France, l’objectif gouvernemental de 100 000 points de charge à fin 2021 va nécessiter pour être atteint de relancer la dynamique et de mobiliser tous les outils existants, tant financiers que législatifs. Si le nombre de points de charge est certes essentiel, il convient aussi d’avoir des bornes à la bonne puissance implantées au bon endroit.



Avec l’augmentation de ses financements qui s’échelonnent dès à présent de 2 000 à 9 000 euros selon la puissance des bornes, le programme Advenir constitue un bon moyen pour relancer cette dynamique et s’assurer d’avoir des bornes correspondant aux véritables besoins des usagers. Depuis 2016, il a déjà permis le déploiement de 19 000 points de charge en voirie, en entreprises et dans les copropriétés. Reconduit jusqu’à fin 2023, le programme Advenir 2 ambitionne de financer plus de 45 000 points de charge supplémentaires grâce à une enveloppe totale de 100 millions d’euros. Par ailleurs, une aide spécifique au rétrofit des bornes antérieures à 2017 est également prévue pour permettre aux territoires d’améliorer significativement la qualité de service aux usagers.

Commentaires

"Certaines régions comme Centre-Val-de-Loire, Pays de la Loire, Bourgogne-Franche Comté sont très en retard dans le déploiement, sans parler de la Corse qui ne compte que 60 points de charge."

Comme de toute façon remplacer toutes les voitures thermiques par des voitures électriques ne permet pas :

1- de réduire significativement la pollution dans les villes,

2- d’atteindre la neutralité carbone visé par l’accord de Paris lors de la COP21,

le développement d’infrastructures de charge pour voitures électriques est loin d’être la priorité et d’autant plus si rapide.

La priorité c’est de :

- remettre en service toutes les voies ferrées,

- de réaliser des voies propres pour les lignes principales de bus.

Là on aura bien 80 % de la population qui pourra travailler, subsister et se déplacer en générant une pollution réduite (le zéro pollution n’existant pas même pour un marcheur).

Le Centre-Val-de-Loire et les Pays de la Loire semblent l’avoir bien compris puisqu’ils sont à la pointe en terme de réouverture de VF ou d’amélioration de la qualité de service (par exemple TER Rennes Nantes par LGV BPL permettant de supprimer les cars TER entre Laval et Angers) ou de réalisation de TCSP.

En Corse avec la centrale du Vazzio juste au-dessus de Ajaccio, plus gros émetteur de NOx de France, ce n’est vraiment pas une bonne idée de vouloir à tout prix remplacer les VT par des VE. On concentre la pollution sur Ajaccio même pour des véhicules n’y circulant pas.

Par contre mettre à disposition des véhicules type Citroen AMI dans les gares réouvertes avec une borne de recharge (lente) réservée est aussi à développer. Comme indiqué maintes, fois, si le VE n’est bien sûr pas zéro pollution, il permet bien de réduire significativement la pollution dans les villes, en particulier (mais pas seulement) les NOX, lorsqu’il vient en remplacement du VT.

On peut considérer que d’autres solutions sont plus efficaces, notamment les TC sur lesquels des efforts seraient effectivement les bienvenus, mais encore faut-il que ces modes de transport répondent aux besoins/contraintes des usagers et leur taux d’adoption ne sera jamais de 100%. @nopb

Et concernant les particules qui sont le polluant qui tue le plus et qui est responsable de 80 % du coût de la pollution du trafic routier ?

Manifestement tous les polluants ne sont pas à mettre au même niveau.

Si votre solution règle uniquement le problème des NOx (pas en Corse en tout cas) et augmente la pollution aux particules, elle n’est pas pertinente.



A ce titre, je vous rappelle que pour réduire la pollution aux particules dans le métro, qui est électrique et qui s’apparente beaucoup plus à une voiture électrique qu’à tout autre mode, la solution trouvée (GPE et ligne 3 de Toulouse) consiste à repasser au mode fer et à aspirer les particules de freinage. Autant dire, même si vous refusez de l’admettre, que le roulage pneus est bien un très gros problème.



