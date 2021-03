Un microcrédit « véhicules propres » à destination des ménages à faibles revenus













microcrédit « véhicules propres » afin de permettre aux ménages à faibles revenus d’accéder à des véhicules moins polluants.





Un microcrédit « Véhicules propres » pour faciliter l’accès au financement



Pour accompagner les ménages vers des véhicules moins polluants et moins coûteux en frais d’entretien, le Gouvernement met en place un microcrédit « Véhicules propres ».



Ce nouveau dispositif est destiné aux ménages très modestes, c’est-à-dire aux personnes confrontées à des difficultés de financement. Leurs capacités de remboursement sont jugées suffisantes, mais ils n’ont pas accès aux crédits distribués par les réseaux bancaires classiques. Le montant du crédit est adapté au revenu et peut s’élever jusqu’à 5 000 euros maximum. Le crédit est garanti à 50 % pour l’Etat dans le cadre du plan de relance.





Véhicules éligibles



Le microcrédit « véhicules propres » concerne l’achat, la location longue durée (LLD) ou la location avec option d’achat (LOA), d’un véhicule neuf ou d’occasion peu polluant à savoir :



• Les voitures particulières (VEP) et camionnettes (VUL) électriques ou hybrides rechargeables ;

• Les voitures particulières et camionnettes thermiques classés Crit’Air 1 (véhicule essence depuis 2011) dont le taux d’émission de CO2 est inférieur ou égal à 132 g / km ou 109 g / km s’il s’agit d’un véhicule immatriculé avant mars 2020, immatriculé à l’étranger avant d’être immatriculé en France, ou d’un véhicule accessible en fauteuil roulant ;

• Les véhicules à deux-trois roues et quadricycles à moteur électrique.



Les ménages les plus modestes pourront ainsi être accompagnés financièrement pour acquérir des véhicules plus récents, moins polluants, et moins couteux en carburants.





Conditions et obtention du microcrédit « véhicules propres »



Le microcrédit est cumulable avec les dispositifs de bonus écologique et de prime à la conversion mis en place par le Gouvernement afin d’assurer un reste à charge le plus faible possible et permet d’éviter toute avance pour les ménages.



La démarche s’effectue auprès d’un service d’accompagnement social tel que la Croix-Rouge française, le Secours catholique, les Restaurants du cœur…





Pour en savoir plus sur ce nouveau dispositif :

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2021.03.17_2p_microcredit-vehicules-propres_grandpublic-VF.pdf

