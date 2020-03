Two Roule au mieux pour les trottinettes électriques









Two Roule fondée en juillet 2019 par 3 fervents utilisateurs de cet e-EDP (engin de déplacement personnel électrique) : Quentin Morette, Thomas Arbogast, et James Bellande que nous avons joint au téléphone. La jeune société s’adresse aux collectivités, entreprises et autres professionnels qui souhaitent développer sainement l’usage des trottinettes électriques.



Succès européen



« Au sein de Two Roule, nous sommes convaincus que nous évoluons dans un monde changeant », affirment les 3 fondateurs de l’entreprise adhérente à l’Avem. Anticipant une forte croissance de la population dans les grandes zones urbaines, ils s’attachent au volet « Mobilité » du développement durable. « Avec des villes bien souvent engorgées et encarbonées, il est indispensable d’apporter et de promouvoir des solutions de transport alternatives et viables. Parmi celles-ci, nous pouvons citer la trottinette électrique », mettent-ils en avant sur le site Internet de Two Roule.







Un véhicule à part entière



Quentin Morette, Thomas Arbogast et James Bellande insistent : « La trottinette électrique est un véhicule à part entière ». Même si elle a longtemps été considérée comme un jouet et que cette idée est encore bien présente pour beaucoup, y compris parmi les utilisateurs de tous âges. Grâce à du matériel de qualité, l’appropriation par des opérateurs de location free floating d’engins doux, et une volonté d’agir positivement sur l’environnement et la santé publique, la trottinette électrique se multiplie considérablement dans les zones urbaines mondiales les plus denses. « Mais tout le monde n’a pas encore osé s’élancer au guidon de cette patinette 2.0, et pour ceux qui se laissent tenter, leur conduite laisse bien souvent à désirer », ont observé les cofondateurs qui soulignent : « C’est de ce constat qu’est né Two Roule ».



Formation



« Notre mission est de former les citoyens aux règles de bonne conduite à respecter et à adopter pour un déplacement agréable en toute sécurité. Au-delà, nous souhaitons contribuer, auprès de chacun, à l’émergence d’un sentiment de responsabilité afin de favoriser une cohabitation vertueuse de l’ensemble des usagers de la voie publique » : expliquent les 3 associés. James Bellande déplore en particulier « les incivilités causées par des utilisateurs ». Et ce d’autant plus que pour lui la trottinette électrique est « une solution efficace pour diminuer la part des émissions de CO2 due aux transports, le secteur le plus lourd » à ce sujet.







Co-création



« Nous souhaitons sensibiliser les utilisateurs et encadrer la pratique de la trottinette électrique dans une démarche de co-création avec les collectivités et entreprises qui ont à cœur de développer l’écomobilité », indique James Bellande. Au cœur du kit d’activités proposé par Two Roule, un stand de sensibilisation. « Il s’agit avec lui de créer un réel échange autour des enjeux de la mobilité durable et du transport », commente notre interlocuteur. « Nous souhaitons lever les freins et mettre en place des leviers d’actions », poursuit-il. Le kit inclut un circuit conçu pour « permettre à chacun de se familiariser avec la mobilité électrique », complète James Bellande qui ajoute, au sujet d’un troisième composant : « La balade en groupes en conditions réelles apprend au stagiaire à ajuster sa pratique aux autres usagers tels les piétons, les cyclistes et les automobilistes ». Un quiz itinérant complète la panoplie, à concrétiser en une opération du genre street-marketing sur la mobilité. « Les questions du quiz sont formulées par les professionnels qui reçoivent le kit », précise notre interlocuteur. A noter que Two Roule emploie des trottinettes électriques



Avec Dott, Lime, Tier Mobility…



Opérateur d’un service free floating de trottinettes électriques partagées, Dott est perçu comme prenant très au sérieux son entreprise. Déjà en choisissant une électricité verte pour alimenter les batteries de ses e-EDP, mais aussi en exploitant une flotte logistique 100% électrique (10 fourgons Nissan e-NV200 et des vélos poussés par des remorques K-Ryole). « Avec Dott nous organisons à Paris des sessions de 60 à 90 minutes qui comprennent une partie théorique incluant la dimension sécurité, une prise en main, et une balade. A La Défense, Lime a engagé une action avec notre assistance afin de favoriser le développement de l’intermodalité pour les trajets domicile-travail. Nous travaillons avec d’autres opérateurs, comme l’allemand Tier Mobility également présent à Paris », révèle James Bellande.







Diverses manifestations et réalisations



Two Roule peut intervenir dans toute la France. « En novembre dernier, nous tenions un stand au salon des maires et des collectivités locales. Nous travaillons avec la Macif dans des opérations de prévention et devons tenir un stand en commun à la foire de Paris avec 2 espaces : Sensibilisation, Encadrement pratique. Manutan a fait appel à nous. Nous attendons des demandes de collectivités après les élections municipales. La communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise fait partie de nos clients », énumère James Bellande. Il ajoute : « Parmi les autres manifestations à venir où nous serons présents si elles sont maintenues : Electric-Road à Bordeaux, en avril, le Riviera Electric Challenge organisé en partenariat avec l'Avem, le salon Ever à Monaco en Mai. Nous participerons également au Salon du véhicule électrique et hybride à Val-d'Isère, en juillet prochain. ». A noter que Two Roule emploie des Trottix (aussi adhérent de l'AVEM) fabriquées en France.





