Trottinettes électriques : Lime se retire de 12 villes

Au bout de 3 ans de développement à travers le monde, le spécialiste de la location free floating de trottinettes électriques informe dans un communiqué de presse daté du 9 janvier 2020 devoir se retirer de 12 de ses 120 marchés. La France n’est pas concernée, et l’Europe seulement sur l’un d’eux.



Les 12 fermetures



Atlanta, Phoenix, San Diego et San Antonio aux Etats-Unis ; Linz en Autriche pour l’Europe ; Bogota, Buenos Aires, Montevideo, Lima, Puerto Vallarta, Rio de Janeiro et Sao Paulo en Amérique latine : voici la liste des 12 villes desquelles Lime a décidé de se retirer. Cette opération devrait se solder, entre autres, par le licenciement d’une centaine de collaborateurs.



Raison invoquée



« Alors que la grande majorité de nos 120 marchés ont adopté des solutions de transport de micromobilité rapidement et sont rentables, il existe des communautés sélectionnées à travers le monde où la micromobilité a évolué plus lentement. Pour cette raison, nous avons pris la décision difficile de fermer 12 marchés à travers le monde en ce moment », justifie Lime qui avoue avoir « déplacé [son] objectif principal vers la rentabilité ».

