Trois nouveaux modèles électriques pour le Groupe Renault











Ainsi, outre la Twingo ZE qui sera présentée dans quelques semaines au salon de l’auto de Genève, le Groupe a confirmé l’arrivée en 2021 d’une citadine électrique chez Dacia, ainsi que le lancement d’ici 2022 par Renault d’un SUV électrique. Parallèlement, la firme au losange poursuivra l’électrification de sa gamme avec le lancement de deux nouveaux modèles hybrides rechargeables et de 4 modèles hybrides. De quoi se rapprocher des objectifs fixés par la nouvelle réglementation européenne CAFE sur les émissions de CO2.





Dacia se lance dans l’électrique



Dacia, la filiale roumaine de Renault fera donc son entrée dans le monde de l’électrique, non pas avec une version hybride de la Sandero Stepway mais bien avec une citadine 100% électrique. Renault a donc logiquement choisi sa filiale low-cost pour commercialiser en Europe une version dérivée de la City K-ZE conçue pour le marché chinois et présentée lors du dernier salon de Shanghai. En Chine, où cette citadine à la silhouette proche d’un SUV devait être la tête de pont de Renault pour tenter une percée sur ce gigantesque marché, la City K-ZE est vendue à moins de 10 000 euros, tout en proposant des standards de qualité élevés afin de séduire une clientèle de jeunes urbains.

Devant respecter des normes plus drastiques, notamment en matière de crash-test, la déclinaison européenne de Dacia ne sera pas commercialisée à ce prix, mais l’enjeu pour le constructeur sera tout de même de proposer sa « Dacia Urban City » à un prix très attractif, probablement aux alentours des 15 000 euros. Le flou est également encore de mise sur les caractéristiques techniques de cette voiture, mais elles ne devraient pas être très éloignées de celles de la Renault City K-ZE qui est équipée d’un moteur d’une puissance de 33 kW, alimenté par une batterie d’une capacité énergétique de 26,8 kWh. De quoi autoriser une autonomie de 270 km, annoncée à l’époque en cycle NEDC et non pas WLTP.







Un SUV 100% électrique en 2022



Renault a donc par ailleurs confirmé l’arrivée en 2022 d’un SUV électrique qui serait le premier véhicule conçu sur la plateforme CMF-VE développée par l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Une plateforme qui doit être fabriquée en France et qui devrait à terme être utilisée par de nombreux véhicules de l’Alliance. Dès le Mondial de l’Auto 2018, Renault avait annoncé son intention de commercialiser un SUV 100% électrique sur le segment C. Un véhicule qui devrait donc avoir sensiblement les mêmes dimensions que le Kadjar. Ce qui n’était alors qu’un projet est donc bien en passe de se concrétiser.

Après avoir lancé récemment les versions hybrides rechargeables de la Mégane et du Captur, ainsi qu’une version hybride de la Nouvelle Clio, Renault va encore intensifier cette politique d’électrification de sa gamme. Ainsi, dans le calendrier présenté hier, deux nouveaux modèles hybrides rechargeables sont annoncés d’ici fin 2022, dont l’un concernera un nouveau véhicule. Quant aux versions hybrides, ce sont 4 nouveaux modèles qui sont projetés, dont 3 concerneront de nouveaux véhicules. Dans ce domaine, rien n’est annoncé concernant Dacia, mais il se pourrait bien que le projet d’une Sandero Stepway hybride refasse bientôt surface.











