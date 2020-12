Toyota affine la gestion de ses navettes électriques

Exposé au Tokyo Motor Show de l’automne 2019, le Toyota e-Palette est cette navette électrique autonome qui devait assurer les déplacements des athlètes lors des Jeux olympiques et paralympiques programmés au Japon l’été dernier. La pandémie du Covid-19 est la cause du report de l’événement en juillet prochain. Depuis, le constructeur nippon a affiné les possibilités de gestion de cet engin lorsqu’il évolue en flotte au sein d’un réseau de dessertes. Une démonstration en situation réelle des nouveautés adoptées pourrait être réalisée dans le cadre de cette manifestation pour laquelle 20 exemplaires d’e-Palette devaient être initialement mobilisés.



20 passagers à bord



Selon Toyota, le virus rend encore plus souhaitable le développement d’une mobilité urbaine qui s’appuierait sur son concept. Et ce, grâce à une nouvelle fonctionnalité qui permettrait de réguler en temps réel le trafic sur les lignes dédiées. A bord des véhicules électriques à batterie peuvent embarquer, dans un espace de 5,255 x 2,065 m, 20 passagers, ou 4 personnes à mobilité réduite en fauteuil roulant et 7 autres occupants debout.







Flexibilité



Une des nouveautés développées par Toyota ajoute une très grande flexibilité au service. Le nombre des navettes autonomes en circulation peut s’adapter aux besoins réels de transport. La plateforme de gestion peut les envoyer quand il faut, où il le faut, et en nombre suffisant pour, par exemple, faire face à une affluence plus ou moins prévisible. Les exemplaires supplémentaires s’insèreront de la meilleur façon dans les lignes en fonction des véhicules déjà en mouvement. De même, en cas de réduction des besoins, le nombre d’e-Palette sera réduit. Globalement, les horaires d’exploitation peuvent devenir entièrement flexibles.



Détection des anomalies



Autre nouveauté dans le système : le comportement des navettes autonomes en cas d’anomalies détectées sur des unités en service. Celles en cause sont automatiquement rapatriées au dépôt déclenchant pour elles une opération de maintenance. Elles seront immédiatement remplacées si besoin par des exemplaires en parfait état de fonctionnement. Une seule personne pourra surveiller l’évolution des rotations des engins depuis un poste de contrôle déporté. Les agents affectés à la maintenance sauront sur quels éléments intervenir et comment procéder pour effectuer les réparations grâce à une application spécifique.







Projets d’implantation



Le système complet sera d’abord mis en service dans la ville prototype ultra connectée de Woven City, dressée par Toyota au pied du mont Fuji. Des exploitations commerciales sont toutefois déjà envisagées dans plusieurs régions du monde. Le constructeur laisse entendre que la valse des e-Palette pourrait également être adaptée à la distribution de marchandises.

Ajouter un commentaire