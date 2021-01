Tesla vend autant de voitures que Jaguar Land Rover

L’exercice comptable du groupe Jaguar Land Rover est un peu particulier puisqu’il court de début avril à fin mars. Pour celui à cheval sur 2019-2020, il a vendu 508.000 véhicules dans le monde. Ce qui est légèrement inférieur aux 509.737 Tesla produites en 2020, avec 499.550 exemplaires livrés. S’il poursuit sa progression en 2021, le constructeur américain pourrait bien surgir vivement dans le rétroviseur de Dacia (690.525 ventes en 2019) et de Volvo (705.452), et pourquoi pas se glisser devant.



Livraisons doublées en 2 ans



En 2020, Tesla a plus que doublé le nombre de ses voitures électriques livrées par rapport à 2018 (499.550 contre 244.920 exemplaires). La progression dans une période fortement marquée par la pandémie de Covid-19, est de 36% par rapport à 2019 : un exploit serait-on tenté de dire ! La discutable politique d’Elon Musk, de braver certaines des interdictions dressées par les autorités américaines pour faire face à la situation sanitaire, a eu un impact positif indiscutable sur les livraisons des Model 3 en particulier. Et plus encore l’ouverture d’une usine en Chine, à Shanghai, où le Model Y est déjà assemblé. Les chiffres du dernier trimestre de l’année dernière semblent annoncer une année 2021 explosive : 180.570 véhicules livrés, pour 179.757 construits.



Les Model S et X s’effacent



L’exercice 2020 est celui de la Model 3. Avec les Model Y, ce sont les modèles les plus accessibles qui se seront écoulés en plus grand nombre. Sur l’année complète, la petite berline électrique et son SUV dérivé ont été livrés à 442.511 exemplaires, dont 161.650 au dernier trimestre. Pour comparaison, l’ensemble des Model S et Model X n’a atteint que 57.039 unités en 2020, avec 18.920 livraisons entre octobre et décembre. Cette situation n’est ni une surprise ni un problème pour Tesla. Bien au contraire ! Elle ne fait que confirmer la feuille de route initiale imaginée par le boss : lancer la marque avec des modèles électriques haut de gamme, puis passer à une production de masse de plus en plus importante en proposant des voitures toujours plus accessibles.



Perspectives 2021



Tesla va devoir relever quelques défis pour bien réussir son année 2021. Le premier va être de débloquer la situation qui tourne au bras de fer en Allemagne au sujet de la construction et de la mise en service de l’usine européenne. Lorsque cette unité de production commencera à assembler en masse les voitures électriques du constructeur américain, un nouveau coup de fouet sera donné aux livraisons annuelles, avec le million d’exemplaires en ligne de mire, tous sites confondus. Le cours de l’action Tesla rend compte d’une très grande attente et confiance à ce sujet de la part des investisseurs et boursicoteurs.

