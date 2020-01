Témoignage : 17.000 km en Kia e-Soul sur 6 mois









voiture électrique depuis 7-8 ans pour ses besoins professionnels et personnels. Une Nissan Leaf de première génération a cédé la place à un Kia e-Soul en juillet 2019. Son compteur totalise déjà 17.000 kilomètres.



Des tournées quotidiennes de 120 km



« J’effectue des tournées quotidiennes d’environ 120 kilomètres pour rencontrer une vingtaine de patients. Je suis connu comme ‘l’infirmière à la voiture électrique’. Mes patients me reconnaissent par le bruit de la voiture quand j’arrive chez eux, ou plutôt l’absence de bruit d’un moteur essence ou diesel », indique Sonia Martins. « Lorsqu’elle était neuve, l’autonomie de 150 kilomètres de la Nissan Leaf me convenait, mais elle a progressivement chuté à une centaine de kilomètres au bout de 150.000 km. C’est insuffisant. Je suis même tombée en panne d’énergie sous la canicule. Une vraie catastrophe : j’ai dû finir ma tournée à pied ce jour-là », se souvient-elle.







Besoin de plus d’autonomie



Eprouvant le besoin de disposer de plus d’autonomie, Sonia Martins a cherché avec son mari une nouvelle voiture électrique. La Model 3 de Tesla a été envisagée, mais vite balayée du fait de son prix. « Nous avions aussi pensé à la nouvelle Nissan Leaf, mais pour le même budget nous avions une centaine de kilomètres d’autonomie en plus en optant pour une Kia. Je souhaitais au départ un e-Niro, mais l’attente de 6 mois au moins m’a fait lui préférer le e-Soul bien plus rapidement disponible », détaille notre interlocutrice. « Au départ, je ne trouvais pas ce modèle très beau, mais à l’usage il se montre vraiment très pratique », complète-t-elle.



Plus de voiture thermique



« En plus des 6.000 euros de l’Etat, nous avons bénéficié de 5.000 euros octroyés par le département des Bouches-du-Rhône pour l’achat d’une voiture électrique », se réjouit encore Sonia Martins. « La Nissan Leaf a été conservée, en dépannage, ou lorsque mon mari et moi avons chacun besoin d’une voiture. Il prend aussi régulièrement sa moto. Désormais, nous n’avons plus de voiture thermique ! », annonce-t-elle. « Mon mari a aussi une trottinette électrique que nous mettons dans le coffre du Kia e-Soul lors de nos longs déplacements. Elle est utilisée lorsqu’il faut recharger la batterie. Il branche alors la voiture à une borne souvent loin des centres d’intérêt et des commerces et nous rejoint plus rapidement avec la trottinette », illustre-t-elle.







Recharge à la maison au quotidien



« Une nuit de recharge sur une prise de la maison suffit à retrouver l’autonomie perdue dans la journée lors de mes tournées », assure Sonia Martins. « Nous avons aussi effectué de grands trajets avec le e-Soul. Le plus important a été réalisé par mon mari, en rejoignant avec ma fille Europa-Park en Allemagne, soit plus de 2.000 kilomètres aller-retour », chiffre-t-elle. « Pour les vacances, nous sommes allés dans les gorges du Tarn, à 300 km de chez nous, sans avoir à recharger en route », assure-t-elle. « Nous utilisons le pass Chargemap, et nous apprécions les efforts qui ont été faits pour installer des bornes que nous trouvons souvent sur notre route », remercie-t-elle.



Les aléas de la recharge publique



« Nous organisons nos repas en fonction de la recharge. Hélas, pour les bornes rapides, sur autoroute, nous avons été confrontés à des pannes et des vitesses de recharge bien en dessous des 50 kW de puissance promis. Ce serait bien d’installer plus d’une borne par station », préconise notre interlocutrice. « En Allemagne, en revanche, nous n’avons jamais connu de problème avec le matériel », compare-t-elle. « Il faudrait aussi au moins une borne dans chaque ville et village. Dans les Bouches-du-Rhône, c’est loin d’être le cas. Comme dans d’autres départements d’ailleurs. De passage à Clermont-Ferrand, nous avons dû nous dépanner en électricité à la concession Kia », rapporte-t-elle.







Bien équipée



« Je trouve que le Kia e-Soul est très pratique pour mon activité professionnelle. C’est le bon gabarit et les différentes options sont bien utiles. Ainsi la caméra de recul et les radars à l’avant comme à l’arrière m’évitent d’accrocher la voiture quand je réalise un créneau. Ca me manquait sur la Leaf que j’ai parfois accrochée avec toutes les manœuvres que j’effectue chaque jour lors de mes visites chez les patients. Le volant et les sièges chauffants m’évitent d’utiliser le chauffage et m’aident à préserver ainsi l’autonomie », détaille Sonia Martins. « En usage privé, le e-Soul est aussi parfait pour notre famille de 3 personnes. Ma fille fait de l’escrime. Elle peut loger son sac en longueur en rabattant une partie du dossier de la banquette à l’arrière. En outre le e-Soul est très agréable à conduire : mon mari me le fauche souvent », ajoute-t-elle.



Souvent interpelée



« On me pose régulièrement des questions sur les voitures électriques, surtout quand les raffineries sont bloquées par les grèves. Dans ces périodes, je peux rouler sans problème. On sent que les gens s’intéressent aux voitures électriques, mais qu’ils ont encore des craintes », estime Sonia Martins. « Je n’ai pas réussi à convertir mes collègues, mais 2 de mes patients ont chacun acquis une Nissan Leaf, quand je les visitais avec ce modèle », se réjouit-elle encore rétrospectivement. « Personnellement, je roule plus doucement et de façon plus attentive avec une voiture électrique, redoutant un peu un brusque écart d’un piéton ou d’un cycliste qui ne m’aurait pas entendu arriver », nous confie-t-elle.







Economique au quotidien



« Mon métier d’infirmière m’impose de m’arrêter et de redémarrer souvent. Il y a 8 ans, quand j’avais une voiture essence, je devais effectuer le plein en carburant tous les 4-5 jours. Avec une voiture électrique, je n’ai pas de détour à réaliser pour recharger les batteries et l’opération ne me coûte pas plus de 1,50 euro quotidiennement », évalue Sonia Martins. « Pour amortir un prix d’achat plus élevé qu’avec une voiture thermique, il faut conserver son électrique plus longtemps. C’est ce que je ferai après que le crédit pris pour l’acquérir soit soldé. Je ne crains pas de garder mon e-Soul au-delà de 200.000 kilomètres. Je n’ai pas eu de problème mécanique avec la Nissan Leaf et j’en attends de même du Kia pour lequel j’ai remarqué des coûts de révision peu élevés également », conclut notre interlocutrice.



Commentaires

Il est indéniable que dans ce cadre professionnel, pour les déplacements d’un patient à l’autre, le moyen le plus pertinent, et pour longtemps encore, est la voiture (sauf cas particulier de grandes villes et denses).



Comme il est indéniable qu’une voiture électrique est plus pertinente qu’une voiture à pétrole pour cet usage.



Cet exemple est donc à généraliser pour ce type de professionnels. Je suis totalement contre l’achat d’un VE pour le moment...mais dans le cas de cette utilisatrice...le VE cela marche !

Je roule hybride Toyota depuis vingt ans...et une Prius ferait le même "porte à porte" avec la même efficacité...e beaucoup moins cher...et beaucoup plus longtemps sans changer de véhicule aussi souvent !

Sur mes quatre hybrides...toujours ZERO panne sur 100000 km à chaque fois, et juste les vidanges et quatre pneus...

Un chauffeur de taxi Prius en Autriche à fait un million de Km avec la même !

Je suis contre le VE en plus car "invendable" ou presque en occasion " ! On perd "obligatoirement" de l’argent dans une reprise concessionnaire !

Vous n’êtes pas obligés de me croire...mais je ne crois pas du tout dans vos arguments en cas contraire..et comme c’est moi qui a le carnet de chèques....je vous dit bye, bye !!

C’st moi le client...et c’est moi qui décide...le VE est une mauvaise affaire !

Regardez l’arnaque des bornes de recharge...rien que là, le scandale est total...si vous voulez sortir de votre zone de confort..et faire un long trajet...visez le margoulin qui a le culot de nous dire qu’il fait des bornes premium, (pas la peine de le citer) et qui augment ses tarifs et ce ne sera pas la dernière fois !

Le prix futur à la minute des raccordements va être le Farwest des voleurs dans l’avenir ! Attendons dix ans pour acheter Tesla.



Je roule en voiture électrique depuis 2012. Successivement Clio, Kangoo puis depuis 2 ans Nissan Leaf. C’est la voiture que nous utilisons avec ma femme pour tous nos trajets quotidiens urbains et péri-urbains pour un kilométrage annuel de 12000km. Notre voiture thermique n’est utilisée que pour nos grands parcours. Nous chargeons en tarif de nuit dans notre garage sur une prise murale(3.7kw). Pour ce type d’utilisation la voiture électrique est très bien adaptée: facilité de conduite, économie d’utilisation et d’entretien, pas de pollution locale. J’ai même pensé à supprimer notre voiture thermique et prendre les transports en commun (train, avion) ou louer une voiture pour nos grands voyages, mais pour l’instant le couple n’a pas encore réussi à se mettre d’accord, mais le calcul économique favorisait cette solution. @lezard31820

"pas de pollution locale", l’article avait évité de tomber dans ces fausses affirmations et pour cause : http://avem.fr/actualite-l-epineuse-question-des-particules-d-abrasion-7836.html @vérité Désolé je vais être un peu long.



Tout est une question de degré. La méthodologie a utiliser est de comparer une par une les diverses pollutions émises par les véhicules thermiques et électriques et leurs effets sur la santé humaine. Je ne parlerai pas du CO2 ici car la comparaison dépend de l’énergie utilisée pour produire l’ électricité. Je ne parlerai pas aussi des pollutions émises lors de la fabrication ou la destruction des véhicules (ce n’est pas le sujet ici je pense): Listons-les:



Véhicules thermiques: COV, CO, NOX, SO2, O3, CH4, particules fines, pertes huile moteur, Abrasion plaquettes frein, embrayage et pneus.



Véhicules électrique: Abrasion plaquettes frein et pneus.



Il faut souligner qu’un conducteur de voiture électrique un peu averti ne freine presque jamais car le freinage récupératif suffit avec un peu d’anticipation. Les freins sont donc beaucoup moins sollicités dans un VE. L’argument de l’article de l’AVEM sur le poids supérieurs des VE ne tient donc pas puisque l’on freine beaucoup moins. Sur les 3 différents VE que j’ai eus, je n’ai toujours freiné qu’en fin de parcours et a très faible vitesse pour m’arrêter à un feu rouge ou derrière une voiture pas exemple ou en cas d’urgence. Il reste a vérifier si l’on consomme plus de pneus sur un VE que sur un thermique, la je ne sais pas.



Donc pour moi c’est très clair, si l’on compare point par point, le VE émet beaucoup moins de polluant localement.





@lezard31820

1er message : "pas de pollution locale"

2nd message : "le VE émet beaucoup moins de polluant localement"

Pas et moins n’ont pas la même signification. Au final vous venez de contredire votre première affirmation.



Cependant votre second constat est établi uniquement sur du subjectif aucunement sur du factuel.

En l’occurrence, le poids supérieur des VE augmente l’abrasion des pneus et de la route dont au freinage.

Essayer de vous arrêter sur une patinoire et vous verrez que sans adhérence le poids joue énormément sur la distance d’arrêt. Pour obtenir la même distance d’arrêt avec une masse plus importante il faut mobiliser plus de frottements pneus route qui entraîneront plus de particules. Il n’y a peut être pas de particules de frein mais il y en a plus à l’interface pneus route.

Je vois que je n’ai pas réussi à passer le message sur la notion de degré, ou de sévérité, ou de puissance de nuisance, enfin une quelconque échelle analogique qui mesure l’influence des diverses pollutions qui provoquent des effets délétères sur la santé humaine (que ni vous ni moi n’avons la possibilité de mesurer (même les scientifiques ne sont pas d’accord).



Par contre, en pure logique, je sais qu’un véhicule électrique qui n’émet pas de polluants de type COV, CO, NOX, SO2, O3, CH4, particules fines, pertes huile moteur tout ça LOCALEMENT et qui émet beaucoup moins de particules de plaquettes de frein parce qu’on utilise beaucoup moins les freins sera moins polluant qu’un véhicule thermique. @lezard31820

"qui n’émet pas de polluants de type [...] particules fines" étant en en totale contradiction avec "qui émet beaucoup moins de particules de plaquettes de freins",on peut émettre quelques doutes sur votre logique.



Le polluant le plus dangereux ce sont les particules, pourtant je ne vois aucune "notion de degré, ou de sévérité, ou de puissance de nuisance" dans votre liste.

Votre VE émettant plus de particules que son équivalent thermique du fait d’une masse plus importante est potentiellement plus dangereux.



