Stations de recharge solaire EbikePort pour vélos électriques

stations de recharge conçues pour les collectivités, universités, grandes entreprises privées et publiques, centres-commerciaux, campings, résidences, etc. Elles peuvent accueillir de 6 à 24 vélos à assistance électrique et alimenter en autoconsommation par la même occasion un bâtiment situé à proximité. Equipées de panneaux photovoltaïques, ces infrastructures éco-responsables peuvent recevoir de nombreuses options.



Casiers



Sous une structure obtenue avec du bois des forêts limousines posé sur des barres soudées dans l’atelier d’EbikePort, des casiers verrouillés permettent de sécuriser la recharge de batteries de vélos et trottinettes électriques, fauteuils roulants, téléphones et ordinateurs portables, et autres appareils nomades. Pour une utilisation autonome, c’est-à-dire sans raccordement au réseau national, des panneaux solaires assemblés en Vendée aux Herbiers, fournissent l’énergie qui sera stockée dans des batteries et restituée via des onduleurs provenant de Châtellerault (86). Les écrans publicitaires qui équipent l’EbikePort sont fournis par une entreprise de La Rochelle (17). A noter que les supports pour maintenir les vélos sont aussi réalisés au Nord de Limoges, chez notre nouvel adhérent. A la place du bois, la jeune entreprise propose aussi un matériau issu de briques alimentaires recyclées.







En location



Pilotable à distance et sans travaux de génie civile, l’EbikePort peut être mis en service un peu n’importe où. Ainsi dans un parc naturel, au bord d’une piste cyclable, etc. Une borne WiFi, un défibrillateur dans un coffret chauffant et un système de surveillance par caméra complètent l’équipement de la station. Dans son scénario d’utilisation, l’entreprise limougeaude a prévu la gratuité de recharge pour les cyclistes branchés et autres utilisateurs. La station serait louée aux professionnels, mais un affichage publicitaire numérique permet de réduire le coût grâce aux annonceurs. L’écran permettrait aussi de diffuser des informations locales dont la météo et un aperçu sur les manifestations à venir.



Mobilité durable



Pour plus d'information



EBIKEPORT

Philippe Faye

42 Rue Frédéric Mistral

87100 Limoges



Tel : 06 81 91 73 30

Mail :

Site :



