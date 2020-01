Spécialiste de la recharge, ChargeGuru devient membre de l’Avem













De la définition du projet à la mise en service de la borne de recharge et des services associés, ChargeGuru accompagne les clients pour toutes les étapes du projet : suivi par un conseiller dédié au projet, visite technique gratuite, sélection de la bonne solution technique, obtention des aides existantes, et référencement en ligne pour les sites ouverts au public.



Eligibles aux subventions locales et nationales



L’accent est mis sur la qualité du service client et de la prestation technique pour une expérience client 5 étoiles. Toutes les offres ChargeGuru sont éligibles aux subventions locales et nationales. ChargeGuru intervient partout en France pour tous types de clients.



Apprécié des constructeurs



De grands constructeurs automobiles ainsi que des acteurs majeurs de la mobilité électrique font aujourd’hui confiance à ChargeGuru pour fournir la solution de recharge optimale à leurs clients.



2 simulateurs



Pour aider les usagers à mieux comprendre la recharge, ChargeGuru a créé deux simulateurs :

•

•



Fiches pratiques



ChargeGuru publie régulièrement



Contribuer davantage



Pour plus d'information



ChargeGuru

Nicolas Banchet

32 rue des Jeuneurs

75002 Paris



Tel : 01 88 24 60 00

Site :



Nicolas Banchet32 rue des Jeuneurs75002 ParisTel : 01 88 24 60 00Site : https://chargeguru.com/









