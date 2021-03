SmartGreenCharge, une station de recharge rapide couplée aux ENR









La genèse du projet



Hervé MATHIASIN, spécialiste dans ⁠le domaine des énergies renouvelables et Georges AUDRAS, développeur et installateur de solutions photovoltaïques, ont créé SmartGreenCharge en 2017 avec pour ambition de recharger des véhicules électriques avec un maximum d’électricité produite localement.





Le concept



SmartGreenCharge est une station de recharge pour véhicules électriques qui vient équiper un bâtiment existant. La société a pour objectif de produire sa propre énergie renouvelable pour ensuite la redistribuer aux bornes de recharge, en autoconsommation. S’installant sur l’existant, la solution ne nécessite pas de permis de construire préalable ni de nouvelle connexion au réseau, son déploiement peut ainsi être réalisé en 3 à 4 mois.



La solution proposée par SmartGreenCharge est composée :



• de panneaux photovoltaïques placés sur la toiture du bâtiment existant voire sur des ombrières ;

• d’une tour éolienne à axe vertical d’une dizaine de mètres de hauteur habillée de panneaux photovoltaïques et de 2 à 4 écrans LED (afin de générer des revenus publicitaires) ;

• de batteries de stockage (et dès que possible avec des batteries de secondes vie) ;

• de bornes de recharge rapide pour véhicules électriques.



Toute la production d’électricité issue des énergies renouvelables est envoyée et stockée dans la batterie qui redistribue ensuite cette énergie vers les bornes de recharge pour alimenter les véhicules en charge. Lorsque la batterie est pleine, le surplus d’électricité peut être injecté au bâtiment auquel la station est reliée.

Le fait que la station soit reliée au bâtiment permet d’une part, d’injecter le surplus de production électrique au bâtiment lorsque les conditions le permettent (le propriétaire de l’infrastructure peut ainsi faire des économies) et d’autre part, d’y prélever de l’énergie pour pallier le manque de soleil ou de vent voire les pics de fréquentation de la station. La station ne nécessite pas de nouveau raccordement au réseau et s’adapte à la puissance du bâtiment.

Côté utilisateur, ce dernier pourra profiter des services offerts par le lieu d’implantation (ex : restaurant, grande surface…) le temps de sa recharge.





Zoom sur une station-type SmartGreenCharge









Exemple d’une station SmartGreenCharge200TM



La société souhaite développer des stations qui permettront de délivrer 200 kW de puissance simultanée. Une station SmartGreenCharge pourra ainsi fournir en énergie 4 bornes de recharges rapides en même temps (2 DC 50 kW tri-standard et 2 DC 100 kW par exemple, car les véhicules ne demandent pas tous au même instant la puissance maximale proposée par les infrastructures de recharge), soit 6 points de charge.

En fonction du lieu d’implantation (charge à destination ou en itinérance), la société offre la possibilité d’adapter la station de recharge afin de proposer de la charge lente (9 points à 11 kW pour une puissance simultanée de 100 kW) ou un mix de recharges rapides et lentes. La solution est également évolutive (passage à 400 kW en simultané) pour les lieux le permettant et ayant expérimenté une forte affluence.

Pour apporter l’énergie nécessaire, une surface photovoltaïque de 50 kWc (soit 300 m² de panneaux solaires environ) est couplée à des batteries intégrées qui peuvent avoir une dimension de 200 kWh pour 200 kW de puissance simultanée, ce qui, d’après les calculs de SmartGreenCharge, permet d’alimenter environ 2 000 véhicules par an. La tour éolienne et son habillage de panneaux solaires couvrent, quant à eux, la totalité de la consommation des écrans publicitaires.





Le business model



La solution proposée par SmartGreenCharge repose sur un business model qui ne dépend pas uniquement de la recharge.



Pour rentabiliser une station, SmartGreenCharge active 3 leviers :



• les revenus générés par la recharge des utilisateurs ;

• la vente d’espaces publicitaires grâce aux écrans LED qui habillent la tour éolienne ;

• la vente du surplus de production d’électricité.





Une levée de fonds pour aller plus loin dans l’aventure



SmartGreenCharge a pour ambition de créer dans un premier temps un réseau de 37 stations réparties dans toute la France et dans un second temps d’accroître ce réseau à 74 stations afin d’offrir un maillage plus dense qui permettrait d’effectuer plus facilement des trajets inter-régions.

Afin de pouvoir construire une première station à Sélestat, en Alsace, la société a lancé



Pour découvrir le projet de SmartGreenCharge en vidéo :





Pour plus d'information



SmartGreenCharge

Hervé MATHIASIN

36 rue de la Hardt

68740 Fessenheim



Tel : 06 18 53 95 47

Mail :

Site :



