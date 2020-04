Site d’annonces gratuites dédiées à la mobilité électrique d’occasion













une plateforme d’annonces gratuites en ligne, exclusivement dédiée à la mobilité électrique, sur laquelle les particuliers et professionnels peuvent déposer leurs biens et effectuer des recherches ciblées. Pour accompagner et faciliter les transactions, Veeze propose des services exclusifs tels que la livraison ou l’inspection des véhicules proposés sur le site, pour le compte de futurs acquéreurs. Un argus Veeze permettra très prochainement de guider acheteurs et vendeurs dans leur estimation.



Outil approprié



Depuis bientôt 8 ans, le marché des véhicules électriques ne cesse de progresser, les particuliers désireux d’acquérir ou de vendre un véhicule zéro émission, ne pouvait jusque-là disposer d’un « outil » approprié à leurs besoins. Imaginé par Solutions‐VE, professionnel de l’automobile spécialisé dans la mobilité électrique depuis 2013, Veeze à pour vocation de favoriser les transactions entre particuliers de véhicules à faibles taux d’émissions de CO2.



Particuliers et professionnels



Veeze est un site d’annonces et de services destinés aux particuliers mais aussi professionnels de l’électro‐mobilité. Du véhicule 100% électrique ou hybride rechargeable, à la trottinette électrique, et des accessoires aux services... Les annonces : les utilisateurs pourront déposer leurs annonces en remplissant en fonction de critères principaux des champs pré-remplis. De cette manière, un utilisateur pourra effectuer une recherche selon plusieurs critères : autonomie, type de batterie (location ou pleine propriété), type de charge (rapide ou lente), etc.



Inspection sur demande



Des membres Veeze actifs pour contrôler les biens proposés : grâce à son réseau, et, en partenariat avec Evearly, Veeze propose à ses utilisateurs un concept inédit pour faciliter les transactions. Partout en France, des « membres experts », pourront inspecter sur demande, l’état d’un bien proposé à la vente et transmettre une fiche d’inspection au futur acquéreur. Ce service facturé 54 euros permet de garantir la conformité d’un bien et d’encourager les échanges géographiquement éloignés.



Services



Des services : une annonce seule ne suffit pas à effectuer une transaction, elle n’est qu’une étape. En plus de son service d’inspection, et, avec ses partenaires, Veeze permet d’accompagner ses utilisateurs dans les différentes phases que constitue une affaire. Recherche du financement, souscription de garantie mécanique, formalités administratives, ou livraison du véhicule vendu, autant de services pour simplifier et dynamiser le marché du véhicule électrique d’occasion.



Argus électrique



Aussi, pour avoir une référence des prix du marché de l’occasion, Veeze proposera un argus électrique dès septembre 2020. Une application mobile avec de nouveaux services viendra rapidement compléter nos offres.



Calendrier



Le lancement du site Veeze.fr se fera en deux étapes, le 21 avril et le 5 mai 2020. A partir du 21 avril 2020, le site sera mis en ligne, les utilisateurs pourront s’inscrire et déposer leurs annonces gratuites. Dès le 5 mai 2020, toutes les annonces seront rendues visibles et les services seront accessibles.



Jeu-concours



Enfin, pour dynamiser son lancement, Veeze organise un jeu‐concours réservé aux 200 premiers annonceurs. Par tirage au sort, Veeze offrira 3 raids de 3 jours pour 4 personnes en buggy 100% électrique E‐CROSS.



Pour découvrir la plateforme, rendez-vous sur www.veeze.fr



