SIG Energy Technology développe vos batteries innovantes

« SIG Energy Technology s’investit dans le développement de batteries pour accompagner l’intégration des énergies renouvelables et des nouveaux moyens de transports électriques qui réduisent l’impact humain sur l’environnement » : ainsi ce nouvel adhérent à l’Avem présente-t-il son activité sur son site Internet. Pour la mobilité, il propose à son catalogue des cellules, modules et batteries complètes de technologies LiFePO4 (lithium fer phosphate) et LiNiMnCoO2 (lithium-ion NMC = nickel manganèse cobalt). Ce qui lui permet de pouvoir apporter des solutions pour les voitures électriques et hybrides, les navettes et taxis autonomes, les bus et véhicules utilitaires, les chariots et transpalettes.



Rétrofit



Sur son site Internet, SIG Energy Technology détaille son offre selon les exigences spécifiques à chaque catégorie d’engins. « Les véhicules deviennent électriques et les moyens de création de l’énergie sont plus en phase avec l’environnement. Pour participer à cette transition énergétique, nous proposons des cellules lithium-ion de haute qualité avec une meilleure densité énergétique », souligne l’entreprise qui précise travailler « avec des spécialistes dans le domaine du rétrofit ». Les voitures thermiques sont directement concernées, mais SIG Energy Technology révèle que des projets de conversion concernent également des motos, vélos, scooters et trottinettes.



Transports en commun et bateaux électriques



Les autobus électriques ne sont pas les seuls à figurer dans cette catégorie. On y trouve également des navettes et taxis autonomes qui fonctionnent avec des éléments de batterie proposées par SIG Energy Technology. « Des cellules lithium-ion stables et sûres, sans risques d’explosion ou d’inflammation, sont nécessaires dans ce domaine », met en avant le nouvel adhérent à l’Avem. « Concernée par la dégradation du biotope marin, SIG Energy Technology participe à la conception de bateaux électriques et à voile, pour une navigation respectueuse des océans », ajoute le service de communication de l’entreprise fondée à Paris en 2015.



Industrie



« Depuis sa création, SIG Energy Technology s’est engagée pour contribuer à réduire l’impact de l’industrie sur l’environnement en utilisant des batteries au lithium. Ces nouvelles batteries sont moins polluantes et plus performantes », assure l’entreprise. Pour les véhicules électriques industriels (transpalettes, grues, laveuses, camions, etc.), SIG Energy Technology propose des cellules lithium-ion reconnues comme sûres, durables et robustes par ses clients. Rayonnant dans une trentaine de pays, elle participe également à des projets de production d’électricité en favorisant le développement des énergies renouvelables par son offre qui permet de gommer le problème de l’intermittence en fonction de l’ensoleillement ou de la puissance du vent, par exemple.



Personnalisation de l’offre



SIG Energy Technology accompagne ses clients étape par étape, de l’idée initiale à la production des engins, en fournissant des éléments pérennes et adaptés aux besoins. Si le bureau d’étude est installé à Paris, son important stock de cellules de 2 à 300 Ah est situé en Ile-de-France, sur un site à proximité des axes de transport, pour une livraison rapide dans les divers pays européens. Composés de matières recyclables à plus de 50%, les éléments qui figurent au catalogue de SIG Energy Technology bénéficient d’une durée de vie de 2.000 cycles de décharge/recharge et d’une résistance aux températures dans une plage de -20 à 60° C.





SIG Energy Technology

Rémi GREGOIRE

3 rue de l'arrivée

75015 Paris



Tel : 01 45 48 09 53

Mail :

Site :



Rémi GREGOIRE
3 rue de l'arrivée
75015 Paris
Tel : 01 45 48 09 53
Mail : info@sig-innotech.com
Site : https://www.sig-innotech.com/









