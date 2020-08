Série limitée de rentrée : Renault Twingo Electric Vibes









Renault ouvrira les commandes pour sa Twingo électrique en mettant en avant sa première série limitée dénommée « Vibes ». Parmi d’autres couleurs, elle reçoit en exclusivité l’orange Valencia de l’exemplaire en photo.



Attirer les regards



Conçue pour attirer les regards sur un modèle phare qui passe à l’électrique, la Twingo Vibes se fait des plus désirables en s’appuyant sur la finition haut de gamme Intens. En divers endroits de la carrosserie, de petites touches et lignes colorées symbolisent les vibrations qui justifient le nom de cette série limitée. Cette dernière sera par la suite déclinée sur les modèles thermiques. Avec une carrosserie orange, ces marques sont blanches et grises, tout comme les jantes diamantées 16 pouces en alliage.







Intérieur



L’intérieur reçoit également un traitement spécial. Le motif Vibes aux bandes colorées est repris sur la planche de bord au-dessus de l’écran EasyLink 7 pouces. Les sièges bénéficient d’une finition exclusive avec une sellerie mixte simili-cuir/tissu. La couleur orange se retrouve disséminée un peu partout à bord, jusqu’en surpiqûres sur les tapis et en embase du sélecteur de marche.



Moins de 26.000 euros



