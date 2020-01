Seat revient sur son année 2019 très électrique











En matière de mobilité urbaine, Seat a également d’autres cordes à son arc et entend être le fer de lance du groupe Volkswagen dans le domaine de la micromobilité. Il a d’ailleurs profité du Barcelona Smart City Expo World Congress pour présenter en novembre ses solutions, avec notamment un scooter et une trottinette électrique. Enfin, son virage dans l’électrique concerne également les voitures de sport de sa nouvelle marque Cupra qu’il a lancé en 2018. Une marque qui a dévoilé en septembre à Francfort son concept-car électrique Tavascan avec lequel elle compte réinventer la sportivité.





El Born, le premier véhicule de la marque basé sur la plateforme MEB



Conçu et développé à Barcelone mais destiné à être fabriqué en Allemagne dans l’usine de Zwickau, el-Born est le premier véhicule de Seat reposant sur la plateforme MEB du groupe Volkswagen. A l’heure où la mobilité évolue et avec elle les voitures que nous conduisons, el-Born, dont la production en série doit débuter en 2020, incarne les technologies et la philosophie de conception qui aideront Seat à relever les défis auxquels la marque sera confrontée à l’avenir, selon son Président Luca de Meo.

El-Born se veut également attrayant pour faire en sorte que les clients tombent amoureux de leur voiture électrique. Un véhicule équipé d’un moteur d’une puissance de 150 kW (204 ch) alimenté par une batterie à haute densité énergétique de 62 kWh lui procurant une autonomie de 420 km en cycle WLTP. Une batterie susceptible de récupérer 80% de son énergie en 47 minutes sur une borne rapide de 100 kW. El-Born intègre également des technologies de connectivité et de fonctionnalités autonomes de pointe pour améliorer l’expérience de conduite.







La Mii électrique pour relever les nouveaux défis de la mobilité urbaine



Avant même la sortie d’El-Born, Seat occupera le terrain de la mobilité électrique avec la Mii électrique dont les premières livraisons sont prévues au printemps prochain. Une citadine prête à relever les défis de la conduite en ville et à répondre aux aspirations d’une nouvelle génération de clients qui souhaite une mobilité zéro émission. Grâce à ses dimensions compactes, la Mii électrique offre une grande agilité lors de la conduite et du stationnement. De plus, outre son absence d’émission et ses faibles coûts d’usage, elle allie dynamisme, design élégant et groupe motopropulseur évolué.

Reprenant les caractéristiques de base de la Volkswagen e-Up, mais avec des progrès significatifs, la Mii électrique est dotée d’un moteur d’une puissance de 61 kW (83 ch) avec un couple de 212 Nm. Elle est aussi équipée d’une batterie d’une capacité énergétique de 36,8 kWh, ce qui lui offre une autonomie de 260 km en cycle WLTP. Une autonomie suffisante pour un usage essentiellement urbain mais qui peut même lui offrir quelques perspectives d’usage en itinérance. Ceci d’autant plus que la batterie est capable de récupérer 80% de sa charge en une heure à partir d’une borne de charge rapide (40 kW).







Seat, fer de lance de la micromobilité du groupe Volkswagen



Si la Mii électrique est conçue pour s’adapter aux nouvelles contraintes de la mobilité urbaine, Seat a également développé d’autres solutions dans le domaine de la micromobilité. Il a notamment présenté un concept de scooter électrique avec un design compact basé sur des formes géométriques stylisées. Un e-scooter équipé d’un moteur de 7 kW (équivalent à 125 cc) capable d’atteindre une vitesse de pointe de 100 km/h et dont la version finale sera commercialisée en 2020. Une version qui sera disponible aussi bien pour les utilisateurs privés que pour les flottes de services partagés.

Outre ce e-scooter dont la batterie (offrant jusqu’à 115 km d’autonomie) peut être retirée et facilement rechargée, Seat a aussi dévoilé au Smart City Expo World Congress une nouvelle génération de trottinettes électriques offrant une autonomie allant jusqu’à 65 km grâce à une batterie de capacité beaucoup plus élevée que celle de la version de la Seat EXS présentée en 2018 et qui s’est vendue à plus de 10 000 exemplaires. Plus lourde (19 kg), cette nouvelle trottinette est conçue principalement pour les opérateurs de services de location qui pourront les recharger moins fréquemment.







Cupra Tavascan, un concept-car pour réinventer la sportivité



En 2019, le choix de Seat de se tourner résolument vers l’électrique a également concerné sa marque dédiée aux voitures de sport : Cupra. Après avoir présenté en mars à Genève le Formentor, un concept-car propulsé par un moteur hybride rechargeable, Cupra est allée encore plus loin en septembre au salon de Francfort en dévoilant le Tavascan. Un concept-car au design sportif et à l’intérieur sophistiqué, qui associe l’aspect incomparable d’un SUV à l’élégance d’un coupé sport.

Basé sur la plateforme MEB du groupe qu’il partagera avec le futur Volkswagen ID.4 et l’Audi Q4 e-tron, le Tavascan dispose de deux moteurs électriques, positionnés sur les essieux pour assurer une transmission intégrale, générant une puissance totale de 225 kW (306 ch). De quoi atteindre les 100 km/h en moins de 6,5 secondes. Deux moteurs alimentés par une batterie d’une capacité énergétique de 77 kWh, autorisant une autonomie de 450 km en cycle WLTP. Un concept-car devrait être très proche de la voiture de série dont le lancement devrait avoir lieu en 2021.







A l’aube de l’année 2020, Seat a dressé cette semaine le bilan de son année 2019. Filiale du groupe Volkswagen, le constructeur espagnol a lui aussi pris clairement le virage de l’électrique. Une nouvelle orientation qui s’est traduite par des actions dans plusieurs domaines. En mars, à l’occasion du Volkswagen Group Night puis du salon de Genève, Seat a présenté le concept-car el-Born, son premier véhicule 100% électrique basé sur la plateforme MEB. En juin, c’est à Oslo qu’il a présenté la Seat Mii électrique, une citadine avec laquelle il entend renouveler la conduite en ville.En matière de mobilité urbaine, Seat a également d’autres cordes à son arc et entend être le fer de lance du groupe Volkswagen dans le domaine de la micromobilité. Il a d’ailleurs profité du Barcelona Smart City Expo World Congress pour présenter en novembre ses solutions, avec notamment un scooter et une trottinette électrique. Enfin, son virage dans l’électrique concerne également les voitures de sport de sa nouvelle marque Cupra qu’il a lancé en 2018. Une marque qui a dévoilé en septembre à Francfort son concept-car électrique Tavascan avec lequel elle compte réinventer la sportivité.Conçu et développé à Barcelone mais destiné à être fabriqué en Allemagne dans l’usine de Zwickau, el-Born est le premier véhicule de Seat reposant sur la plateforme MEB du groupe Volkswagen. A l’heure où la mobilité évolue et avec elle les voitures que nous conduisons, el-Born, dont la production en série doit débuter en 2020, incarne les technologies et la philosophie de conception qui aideront Seat à relever les défis auxquels la marque sera confrontée à l’avenir, selon son PrésidentEl-Born se veut également attrayant pour faire en sorte que les clients tombent amoureux de leur voiture électrique. Un véhicule équipé d’un moteur d’une puissance de 150 kW (204 ch) alimenté par une batterie à haute densité énergétique de 62 kWh lui procurant une autonomie de 420 km en cycle WLTP. Une batterie susceptible de récupérer 80% de son énergie en 47 minutes sur une borne rapide de 100 kW. El-Born intègre également des technologies de connectivité et de fonctionnalités autonomes de pointe pour améliorer l’expérience de conduite.Avant même la sortie d’El-Born, Seat occupera le terrain de la mobilité électrique avec la Mii électrique dont les premières livraisons sont prévues au printemps prochain. Une citadine prête à relever les défis de la conduite en ville et à répondre aux aspirations d’une nouvelle génération de clients qui souhaite une mobilité zéro émission. Grâce à ses dimensions compactes, la Mii électrique offre une grande agilité lors de la conduite et du stationnement. De plus, outre son absence d’émission et ses faibles coûts d’usage, elle allie dynamisme, design élégant et groupe motopropulseur évolué.Reprenant les caractéristiques de base de la Volkswagen e-Up, mais avec des progrès significatifs, la Mii électrique est dotée d’un moteur d’une puissance de 61 kW (83 ch) avec un couple de 212 Nm. Elle est aussi équipée d’une batterie d’une capacité énergétique de 36,8 kWh, ce qui lui offre une autonomie de 260 km en cycle WLTP. Une autonomie suffisante pour un usage essentiellement urbain mais qui peut même lui offrir quelques perspectives d’usage en itinérance. Ceci d’autant plus que la batterie est capable de récupérer 80% de sa charge en une heure à partir d’une borne de charge rapide (40 kW).Si la Mii électrique est conçue pour s’adapter aux nouvelles contraintes de la mobilité urbaine, Seat a également développé d’autres solutions dans le domaine de la micromobilité. Il a notamment présenté un concept de scooter électrique avec un design compact basé sur des formes géométriques stylisées. Un e-scooter équipé d’un moteur de 7 kW (équivalent à 125 cc) capable d’atteindre une vitesse de pointe de 100 km/h et dont la version finale sera commercialisée en 2020. Une version qui sera disponible aussi bien pour les utilisateurs privés que pour les flottes de services partagés.Outre ce e-scooter dont la batterie (offrant jusqu’à 115 km d’autonomie) peut être retirée et facilement rechargée, Seat a aussi dévoilé au Smart City Expo World Congress une nouvelle génération de trottinettes électriques offrant une autonomie allant jusqu’à 65 km grâce à une batterie de capacité beaucoup plus élevée que celle de la version de la Seat EXS présentée en 2018 et qui s’est vendue à plus de 10 000 exemplaires. Plus lourde (19 kg), cette nouvelle trottinette est conçue principalement pour les opérateurs de services de location qui pourront les recharger moins fréquemment.En 2019, le choix de Seat de se tourner résolument vers l’électrique a également concerné sa marque dédiée aux voitures de sport : Cupra. Après avoir présenté en mars à Genève le Formentor, un concept-car propulsé par un moteur hybride rechargeable, Cupra est allée encore plus loin en septembre au salon de Francfort en dévoilant le Tavascan. Un concept-car au design sportif et à l’intérieur sophistiqué, qui associe l’aspect incomparable d’un SUV à l’élégance d’un coupé sport.Basé sur la plateforme MEB du groupe qu’il partagera avec le futur Volkswagen ID.4 et l’Audi Q4 e-tron, le Tavascan dispose de deux moteurs électriques, positionnés sur les essieux pour assurer une transmission intégrale, générant une puissance totale de 225 kW (306 ch). De quoi atteindre les 100 km/h en moins de 6,5 secondes. Deux moteurs alimentés par une batterie d’une capacité énergétique de 77 kWh, autorisant une autonomie de 450 km en cycle WLTP. Un concept-car devrait être très proche de la voiture de série dont le lancement devrait avoir lieu en 2021.









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire



Newsletter de l'AVEM Notre lettre d'information hebdomadaire

Alertes quotidiennes par mail

S'abonner au flux RSS actualités Evènement partenaire Ever Monaco

Tous les évènements à venir... EVER de Monaco est un événement organisé chaque année par l'association MC2D (Monaco Développement Durable). Le salon est entièrement dédié aux véhicules écologiques et... A lire également / sur le même thème Avec ses robots de charge, Volkswagen prépare une révolution dans les parkings souterrains Volkswagen est engagée dans de multiples initiatives en vue de la création d’une infrastructure de charge. En collaboration avec ses distributeurs, la firme de Wolfsburg...

Nouveautés 2020 : après les lancements, l’arrivée dans les concessions Dans le domaine de la mobilité électrique, l’année 2020 a été marquée par le lancement de nombreux nouveaux modèles, signe que la plupart des constructeurs automobiles,...

Des navettes autonomes électriques Volkswagen au Qatar pour 2022 C’est dans le cadre du Project Qatar Mobility que le groupe Volkswagen s’est engagé à fournir des prototypes de véhicules autonomes obtenus de l’ID. Buzz et de bus...

Mon Compte Mobilité, une plateforme innovante au service de l’intérêt général Dans un monde numérique, les principaux décideurs en matière de transport et mobilité que sont les collectivités et l’Etat ne disposent pas de données de qualité...

La Métropole Nice Côte d’Azur lance ses bus électriques Depuis lundi, la Métropole Nice Côte d’Azur a mis en service 4 bus électriques, qui seront rejoints par deux autres d’ici la fin du mois, pour assurer l’intégralité du...