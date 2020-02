Scooters électriques : Unu ouvre un bureau à Paris









Afin de renforcer sa croissance hexagonale, Unu ouvre un bureau à Paris et nomme Coralie Caron-Telders au poste de directrice d’Unu France. La start-up européenne a pour objectif de vendre 8.000 scooters en Europe dont 1.200 en France en 2020.



Allemagne, Autriche et Suisse



Unu, fabricant de scooters électriques, annonce la constitution d’une équipe française afin de développer ses ventes sur le territoire. En pleine expansion européenne, Unu entend installer la marque dans les 8 métropoles (Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, Nantes, Toulouse, Lille, Nice) de l’Hexagone. En parallèle, l’adhérent à l’Avem annonce la nomination de Coralie Caron-Telders au poste de Directrice d’Unu France. Elle était auparavant directrice commerciale EMEA de Tech Will Save Us, spécialiste de jouets connectés. Elle a également fondé et dirigé sa propre entreprise, après avoir occupé plusieurs postes en business development chez TS Lombard et Gartner. Sa nomination coïncide avec celle de Pierre Greilsamer au poste de Marketing & Communication Manager d’Unu France. Ce dernier rejoint l’entreprise après 12 ans d’expérience en marketing pour des marques lifestyle, dont Vans pour laquelle il a travaillé 5 ans.



Le mot d’un cofondateur



« L’expertise prouvée dans le développement de marques B2C de Coralie sera un atout clé dans la construction de notre équipe parisienne. Le travail stratégique de Coralie nous permettra de renforcer la présence d’unu en France », explique Mathieu Caudal, cofondateur d’unu. « La création d’un bureau à Paris est pour nous une étape incontournable dans le développement de la marque et nous apportera une vision claire et locale sur l’évolution des besoins de notre clientèle ».



Stratégie de vente 100% dématérialisée



La stratégie commerciale de la pépite allemande ne repose pas sur des points de vente traditionnels de type concessions ou revendeurs mais uniquement sur la vente en ligne. Le client commande son scooter sur le site de la marque et le produit est livré chez lui quelques jours plus tard. Afin d’accélérer le déploiement de ses scooters électriques dans les villes françaises, Unu doublera son équipe de « pionniers », passant ainsi de 6 à 12 personnes en 2020. Pensé sur un modèle « peer-to-peer », Unu missionne des ambassadeurs, appelés pionniers, qui ont pour mission de promouvoir le scooter auprès de leur écosystème et de permettre aux acquéreurs potentiels de découvrir et de tester le produit.



A propos d’Unu



Fondée en 2013 par Elias Atahi, Pascal Blum et Mathieu Caudal, Unu a débuté comme fabricant de scooters électriques et est aujourd’hui leader du marché dans les pays germanophones. La jeune entreprise travaille sur différentes solutions pour la mobilité urbaine. Son scooter est agréé par l’organisme de normalisation allemand TÜV, est abordable, roule silencieusement et est muni de batteries portables rechargeables sur des prises de courant ordinaires. L’idée est née lors des études des fondateurs à Pékin, où la limitation de mobilité dans une grande ville était criante. Depuis 2015, la jeune entreprise s’est développée avec succès à l’étranger et prévoit de doubler, et même plus, le nombre de ses scooters électriques en opération.





