Scooters électriques : Les news de RedE

« Je n’ai plus aucune raison de changer de marque de scooter pour mes livraisons », assure Marc Tripault. Restaurateur depuis 16 ans, il est le très sympathique gérant de "23 Pizza Street" à Bourges. Il affirme n’avoir aujourd’hui aucune raison de changer de marque de scooter électrique pour ses livraisons. Pour l’entrepreneur, l’autonomie, la rentabilité et le SAV ont été déterminants dans son choix.

Le CES (Consumer Electronic Show) éblouit du 7 au 10 janvier 2020 à Las Vegas tous les passionnés et professionnels de la tech du monde entier. C’est donc l’occasion pour nous de revenir sur la précédente édition de 2019 au cours de laquelle RedE remportait le trophée de l’innovation en transport & supply chain. En effet, nous présentions l’an dernier en exclusivité mondiale l’un de nos nombreux projets innovants issus de notre département de recherche et développement. Un modèle de scooter électrique trois-roues ultra connecté avec une capacité de charge suffisamment importante pour remplacer une camionnette. Le développement de cette solution disruptive en cours est un exemple parmi tant d’autres des projets innovants qui animent notre culture de l’innovation. Celle-ci est au cœur de l’ADN de RedE.

Selon un rapport « Corporate Vehicle Observatory » de l’Arval, filiale du groupe BNP Paribas, les entreprises, dont notamment les professionnels de la livraison, privilégient la location longue durée de scooters par rapport à l’achat. C’est qu’en effet la location est une solution bien la plus rentable que l’achat. Alors la question qui se pose très vite est de savoir quelle offre de location longue durée choisir. Et pour cause, si les offres de location longue durée, de 24 à 36 mois, présentent des avantages, ils ont aussi des inconvénients. Ceux-ci sont liés au besoin de tester le scooter et au prix. En effet, en matière de location de scooter électrique pour la livraison on est souvent tiraillé entre deux choix. Soit on opte pour une offre courte mais onéreuse ou une offre abordable mais trop longue. Cet article vous aidera à identifier le type d’offre de location longue durée pour les scooters électriques de livraison qu’il vous faut.

RedE



136 rue de la Côte

54000 NANCY



Site :



136 rue de la Côte
54000 NANCY
Site : https://redescooter.com/









