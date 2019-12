Scooters électriques : La solution aux grèves et aux embouteillages ?













« Grèves, embouteillage : le scooter électrique est-il la solution pour vos employés ? ». Dans une deuxième entrée, l’adhérent à l’Avem s’adresse à ses concessionnaires en leur communiquant « 5 conseils pour réussir vos locations ». La lettre électronique se termine par un focus sur le scooter électrique RedE Pro.



Grèves, embouteillage…



Votre activité ne peut se permettre de ralentir même en temps de grève ! De plus, tous vos salariés n’ont pas la possibilité de se mettre en télétravail. Le scooter électrique peut être la solution.

5 conseils aux concessionnaires



Retard de livraison des pièces détachées, fiabilité douteuse, image négative des scooters importés... Ces freins à la location doivent être évités ! Voici 5 conseils pour réussir vos locations de scooters électriques pro.

Scooter électrique RedE Pro



L’e-scooter RedE Pro est le fruit de plus de deux ans de recherche et développement. Il a été conçu en France avec l’objectif d’apporter une qualité élevée au scooter électrique équivalent 50cc.

Commentaires

Imaginons que tous ceux qui prennent les transports en commun passent au scooter, quelle pagaille ce serait ! Il vaut mieux encore des voitures avec toutes les places occupées.



