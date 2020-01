Scooter électrique, nouveauté : Location 24 mois RedE Rental













Eprouvez la fiabilité du RedE Pro à moindre coût le temps nécessaire. RedE Rental est la meilleure offre de location de scooter électrique pour la livraison : 1 scooter + 1 batterie, entretien inclus, sur 24 mois, pour 99 euros HT par mois.



Une formule existe à 169 euros HT mensuels qui comprend l’assurance.



Les options possibles :



- Batterie supplémentaire : 30 euros HT par mois,

- Top case Engels 90 litres : 5 euros HT par mois,

- Top case RedE 139 ou 209 litres : 10 euros HT par mois.



Les avantages de RedE Rental : Une équipe dédiée à votre disposition, libérez-vous de l’administratif, facilitez votre trésorerie, un service complet.



Obtenir un devis Vous recherchez une offre de location de scooter électrique pour la livraison d’une durée moyenne mais à coût réduit ? L’offre de location RedE Rental de 24 mois à partir de 99€ht par mois vous propose la solution la plus pratique et rentable du marché pour les entreprises dont notamment les restaurateurs et sociétés de transport.Eprouvez la fiabilité du RedE Pro à moindre coût le temps nécessaire. RedE Rental est la meilleure offre de location de scooter électrique pour la livraison : 1 scooter + 1 batterie, entretien inclus, sur 24 mois, pour 99 euros HT par mois.Une formule existe à 169 euros HT mensuels qui comprend l’assurance.Les options possibles :- Batterie supplémentaire : 30 euros HT par mois,- Top case Engels 90 litres : 5 euros HT par mois,- Top case RedE 139 ou 209 litres : 10 euros HT par mois.Les avantages de RedE Rental : Une équipe dédiée à votre disposition, libérez-vous de l’administratif, facilitez votre trésorerie, un service complet.





Pour plus d'information



RedE



136 rue de la Côte

54000 NANCY



Site :



136 rue de la Côte54000 NANCYSite : https://redescooter.com/









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire