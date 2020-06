Scooter électrique eccity : Un service haute couture à la française

















Accompagnement



Avant l’achat ou la location, notre équipe vous accompagne dans la définition du projet et la formule la plus adaptée à vos besoins. Une fois équipé de votre scooter ou de votre flotte, notre service Client reste à vos côtés pour répondre à la moindre sollicitation de votre part ou de votre centre de service agrée le plus proche qui pourra s’appuyer sur sa réactivité et son engagement.



Services spécifiques



De plus, notre offre produits est complétée par des services spécifiques, tels qu’une possibilité de livraison sur site de scooter « prêt à rouler », et l’organisation d’une rencontre d’information « prise en mains eccity », également sur site, par l’un des collaborateurs eccity ou l’un de ses partenaires agréés (centre de service, revendeur).



Haut niveau d’exigence



Un soin particulier est également apporté à tout éventuel événement après-vente. En cas de problème, le client peut compter sur la réactivité de l’équipe eccity qui agit dans l’objectif de permettre au client de retrouver le plein usage de son scooter dans les meilleurs délais. Cette capacité est renforcée par le délai, très court, de mise à disposition des pièces détachées à l’opérateur en charge de l’intervention. Si vous rencontrez un problème, il n’en restera pas un bien longtemps… Car tout scooter eccity se doit d’être opérationnel et durer le plus longtemps possible. Un service haute-couture à la française, c’est ça notre niveau d’exigence !



Fabriqués pour durer



Chez eccity, rien n’est laissé au hasard pour que l’exploitation des scooters soit une réussite dès le premier jour. Des scooters fabriqués pour durer. Si vous y regardez de plus près, vous verrez que les scooters électriques eccity sont différents des autres simplement parce qu’ils ont été conçus par des ingénieurs français basés en France pour le marché français (et européen bien sûr).

On vous explique ici



617 euros d’accessoires et équipements offerts



Avec toute la prudence qui s’impose, nous commençons enfin à retrouver un peu de liberté… Afin de profiter de cette période estivale, et de révéler le plaisir de conduire un scooter électrique, eccity vous propose de bénéficier gratuitement du pack eccity liberté d’une valeur de 617 euros TTC dès aujourd’hui et jusqu’au 31 août 2020, pour toute acquisition ou location longue durée en France d’un véhicule de sa gamme (50, 125, 125+ ou 3 roues) !



Pack eccity liberté



Ce pack eccity liberté est une offre qui comprend :

- Option couleur Champagne (valeur de 190,00 euros TTC)

- Top case eccity champagne 26 litres (99,00 euros TTC)

- Bulle Haute eccity L (150,00 euros TTC)

- Gants été noir homologués (79,00 euros TTC)

- Casque demi-jet eccity noir-bleu (99,00 euros TTC).

Pour plus d'information



Eccity Motocycles

Christophe Cornillon

47, route de la Marigarde,

Zone industrielle du carré

06130 GRASSE



Tel : 04.22.13.01.89

Mail :

Site :



