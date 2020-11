Scania, EVBox et ENGIE unissent leurs forces pour accélérer le développement des bus et des camions électriques en Europe













EVBox et ENGIE ont signé un partenariat de 4 ans avec Scania, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de transport afin de donner un exemple au secteur du transport et à ses responsabilités environnementales.



Afin d’accélérer sa transition vers la mobilité électrique, Scania a récemment déclaré que le groupe lancera plusieurs modèles de camions et de bus électriques par an au cours des prochaines années. L’électrification est un composant très important de l’ambition de Scania de décarboniser les transports. C’est pourquoi l’entreprise met en place ce partenariat mondial avec ENGIE et le Groupe EVBox pour les années à venir.



Cette coopération inédite couvrant à la fois les bus et les camions fournira une offre de mobilité électrique complète aux clients de Scania, comprenant des solutions adaptées aux besoins de gestion des flottes et dépôts, des véhicules lourds électrifiés, des infrastructures de recharge intelligentes, le service et la maintenance, l’approvisionnement en énergie verte, ainsi que le financement.





Proposer une offre complète pour garantir une transition fluide des transports dans leur électrification



Pour accompagner ses clients tout au long de leur processus d’électrification, Scania proposera des véhicules électriques ainsi que des solutions de recharge. Le Groupe EVBox fournira à Scania des solutions de recharge de haute puissance intelligentes, évolutives et adaptées aux besoins de ses clients, incluant les bornes de recharge et le logiciel de supervision. Scania offrira également des services sur le terrain et des formations pour ses conducteurs.



ENGIE aura pour mission de concevoir, proposer, installer et d’assurer la maintenance des solutions de recharge pour véhicules électriques et des services connexes pour les clients de Scania à travers les différentes régions clés.





Une ambition commune pour évoluer vers des solutions de transport durables en Europe



Scania, le Groupe EVBox et ENGIE partagent le même objectif d’accélérer la transition vers une économie neutre en carbone par une réduction de la consommation d’énergie et des solutions plus respectueuses de l’environnement.



Le partenariat entre les trois acteurs commencera par des projets dans treize pays européens, et s’étendra ensuite à d’autres régions à partir de la fin 2021. ENGIE et le Groupe EVBox travailleront en collaboration avec des partenaires régionaux de confiance tels que Caverion et Alpiq.





Borne de recharge EVBox Ultroniq en train de recharger un camion électrique Scania



« L’électrification du transit et des transports est l’une des initiatives clés pour réduire les émissions, d’autant plus que le transport représente aujourd’hui quasiment un quart des émissions de gaz à effet de serre en Europe. Ce partenariat offre de nouvelles opportunités au Groupe EVBox, et, avec plus de 10 ans d’expérience, nous sommes convaincus que notre expertise et notre offre compétitive aideront Scania à atteindre ses objectifs commerciaux et de développement durable. » note Kristof Vereenooghe, PDG du groupe EVBox.



Shankar Krishnamoorthy, Vice Président exécutif du groupe ENGIE Group a souligné que « Scania et ENGIE partagent la même vision et la même ambition pour favoriser le passage à des solutions de transport durables. Le premier partenariat européen de ce type sur la mobilité des camions et des bus électriques est le résultat d’une confiance mutuelle développée grâce à notre collaboration historique sur la mobilité du gaz. Nous sommes fiers d’unir nos forces sur ce nouveau segment des camions électriques offrant un potentiel prometteur pour les utilisations urbaines et périurbaines. ENGIE se réjouit de concevoir, de proposer, d’installer et d’assurer la maintenance des solutions de recharge de pointe et des services connexes pour les clients de Scania, en bénéficiant à la fois de son propre réseau européen de techniciens qualifiés et de réseaux de partenaires régionaux. »



« L'électrification du transit et des transports est l'une des initiatives clés pour réduire les émissions, d'autant plus que le transport représente aujourd'hui quasiment un quart des émissions de gaz à effet de serre en Europe. Ce partenariat offre de nouvelles opportunités au Groupe EVBox, et, avec plus de 10 ans d'expérience, nous sommes convaincus que notre expertise et notre offre compétitive aideront Scania à atteindre ses objectifs commerciaux et de développement durable. » note Kristof Vereenooghe, PDG du groupe EVBox.

Shankar Krishnamoorthy, Vice Président exécutif du groupe ENGIE Group a souligné que « Scania et ENGIE partagent la même vision et la même ambition pour favoriser le passage à des solutions de transport durables. Le premier partenariat européen de ce type sur la mobilité des camions et des bus électriques est le résultat d'une confiance mutuelle développée grâce à notre collaboration historique sur la mobilité du gaz. Nous sommes fiers d'unir nos forces sur ce nouveau segment des camions électriques offrant un potentiel prometteur pour les utilisations urbaines et périurbaines. ENGIE se réjouit de concevoir, de proposer, d'installer et d'assurer la maintenance des solutions de recharge de pointe et des services connexes pour les clients de Scania, en bénéficiant à la fois de son propre réseau européen de techniciens qualifiés et de réseaux de partenaires régionaux. »

Alexander Vlaskamp, responsable des ventes et du marketing chez Scania, conclut qu'« une solution de recharge complète comprend la fourniture d'énergie, l'infrastructure et les logiciels de recharge ainsi que l'installation, la maintenance et d'autres services connexes adaptés aux besoins spécifiques de chaque client. Ce partenariat solide avec ENGIE et le Groupe EVBox simplifiera la transition de nos clients vers une flotte de plus en plus électrifiée sur le chemin d'un transport plus durable. »





Pour plus d'information



EVBOX France



112 Avenue Charles de Gaulle

92200 NEUILLY SUR SEINE



Tel : 07 86 93 20 89

Mail :

Site :



112 Avenue Charles de Gaulle92200 NEUILLY SUR SEINETel : 07 86 93 20 89Mail : info.fr@evbox.com Site : https://www.evbox.fr/









