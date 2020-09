Roulez en eccity à partir de 5 euros par jour













Exemple d’offre eccity lease



- Pour un modèle eccity50, catégorie 50, puissance 4.000 W, sans permis, sur 36 mois et 15.000 km après un premier loyer de 680 euros TTC incluant transport, 35 loyers à 139 euros TTC, entretien constructeur régulier inclus un jeu de pneus et plaquettes.

- Ou un eccity model3, catégorie 125 3 roues, puissance 10.000 W, sur 36 mois et 15.000 km après un premier loyer de 1.480 euros TTC incluant transport, 35 loyers à 219 euros TTC, entretien constructeur régulier inclus un jeu de pneus et plaquettes.

Lien pour demander une offre personnalisée



Pourquoi acheter français ?



Nous n’allons pas vous expliquer ici qu’acheter eccity, c’est acheter français parce que c’est bien... Nous n’allons pas non plus rappeler qu’eccity est le seul fabricant français de scooters électriques vraiment conçus, développés et assemblés à Grasse dans les Alpes Maritimes...



3 raisons de rouler en eccity



- Team eccity à votre service, réactive et experte,

- Votre scooter fabriqué à la commande et expédié rapidement,

Pour plus d'information



Eccity Motocycles

Christophe Cornillon

47, route de la Marigarde,

Zone industrielle du carré

06130 GRASSE



Tel : 04.22.13.01.89

Mail :

Site :



