Rexel reprend l’opérateur de recharge Freshmile

Rexel se présente comme « expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l’énergie ». L’entreprise a racheté 100% des parts de l’opérateur de recharge. Elles étaient principalement détenues par Arnaud Mora, fondateur de l’entreprise, et la Banque des territoires. « Cette acquisition est une étape clé qui permet à Rexel France d’enrichir son offre de solutions connectées et de services dédiés aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques, et plus globalement, à l’efficacité énergétique », a commenté Thomas Moreau, président du groupe.



50.000 utilisateurs



Freshmile a été créé en 2010, à Strasbourg (67). L’entreprise s’est alliée en 2016 à la Caisse des dépôts, dont dépend la Banque des territoires, pour faire face à l’accroissement des demandes et de la couverture à assurer aux électromobiliens. L’entreprise pèse aujourd’hui « 20% de la recharge publique en France, avec plus de 8.000 points de recharge sous gestion et 50.000 utilisateurs conducteurs de véhicules électriques particuliers et professionnels ».



De nouveaux services



Effectifs de la société : 25 personnes. Freshmile développe actuellement ses activités en Europe, mais aussi au Moyen-Orient. Sa reprise par Rexel devrait être marquée par une extension de ses services. En particulier avec de nouvelles solutions à destination des installateurs et des propriétaires de bornes. Elle « permettront d’offrir un service plus fiable aux utilisateurs dans le résidentiel, l’industrie, les bâtiments tertiaires et les collectivités publiques », peut-on lire dans un communiqué de presse daté du mercredi 17 mars 2021.

