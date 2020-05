Rétrofit : Go2roues convertit un scooter thermique en électrique









« Retrofit »). Il est possible de leur donner une nouvelle vie, de découvrir et vivre les sensations de l’électrique qui vont sans aucun doute en étonner plus d’un.



Première



Progressivement, Go2roues, premier acteur français spécialiste sur le 2-roues électrique, avec plus de 2.000 clients livrés depuis l’ouverture du premier showroom à Paris en septembre 2018, partage aujourd’hui sa première expérimentation en matière de transformation d’un 2-roues thermique en engin électrique. Go2roues, c’est aujourd’hui trois showrooms sur Paris et surtout 20 salariés passionnés qui animent des sites d’entraide liés aux véhicules électriques tels que



Les 2 et 3-roues de plus de 3 ans aussi



Pour rappeler brièvement le nouveau contexte légal, les véhicules concernés par cette nouvelle autorisation sont les voitures de plus de 5 ans, et les 2 ou 3-roues de plus de 3 ans. Si la nouvelle puissance obtenue ne pourra être supérieure à la version thermique, le poids et les éléments de sécurité du véhicule devront être identiques à l’ancienne version.



Choix du modèle à convertir



Go2roues a souhaité expérimenter la conversion d’un véhicule thermique en électrique, et a en l’occurrence choisi le modèle iconique MBK Booster - qui sera en pratique une copie, le Viper 2T de chez JM Motors - ; le but étant de monter en compétences sur le domaine, de tester les contraintes et de constater les performances finales. L’engin sera ensuite homologué à titre isolé pour pouvoir circuler en catégorie L3e, puis mis en vente à prix coutant dans les prochaines semaines au cours d’une vente privée..



Partage d’expérience



Go2roues partage son expérience dans son article intitulé « Retrofit : Conversion d’un MBK Booster thermique en électrique » et détaille toute la transformation, étape par étape. A chacun de réaliser que si le résultat est là, cette première expérience a permis à l’équipe technique de Go2roues d’en mesurer toute la complexité :

- Le temps dédié à l’observation, aux mesures nécessaires entre l’engin « donneur d’organes » – ici le Rider 5000W, un équivalent 125 cm3 – et les emplacements nécessaires sur le MBK Booster receveur ;

- Les outils techniques nécessaires à l’intervention, et parfois le recours à des spécialistes en la matière ;

- Des interventions de désossement, de découpe de châssis, soudure, ajustement de largeur de cadre, câblage…

- Et la volonté de conserver au maximum l’âme du MBK Booster mais aussi la batterie amovible d’origine du Rider 5000W, particulièrement volumineuse (18 kilos !).



Performances de l’électrique et sensations



Quand on parle de performances sur le produit converti, cela nous ferait bien oublier la complexité technique de l’opération, que Go2roues estime à une vingtaine d’heures après un peu de pratique. En effet :

- Version thermique : 0 à 50 km/h en 9,25 secondes avec une vitesse max de 45 km/h.

- Version électrique : 0 à 45 km/h en 4,7 secondes avec une vitesse max de 95 km/h.

- Et une autonomie similaire d’environ 100 km pour les 2 versions !



Partager le plaisir de la conduite électrique



Depuis ses tout débuts, Go2roues a toujours eu comme objectif principal de faire découvrir et de partager le plaisir de la conduite électrique, au-delà même des questions environnementales. Cette transformation permet alors de montrer que malgré la petite taille du MBK Booster, son passage à l’électrique l’a « dopé » en termes de puissance tout en conservant son agilité.



