Résultats Mitsubishi Motors Europe 2019 : 171.906 ventes (+ 4%)













+4% en Europe







Le détail par modèle



Alors que 2 modèles ont été renouvelés et repositionnés en 2019 (ASX et L200, Space Star/Mirage suivra dans quelques semaines) mais dont l’impact complet ne sera mesurable qu’au cours de l’année 2020, les ventes européennes de Mitsubishi Motors ont été de nouveau menées par la Space Star/Mirage et l’Outlander PHEV, représentant un total de 43 % des ventes de MME (volumes combinés) :

1 - Space Star/Mirage : 39.530 ventes (+10%)

2 - Outlander PHEV : 34.729 ventes (+42%)

3 - ASX : 31.306 ventes (-3%)

4 - Eclipse Cross : 27.368 ventes ( - )

5 - L200 : 23.414 ventes (+12%)



Outlander PHEV



Véritable porte-étendard technologique, l’Outlander PHEV (seul véhicule hybride rechargeable sur base de véhicule électrique disponible en Europe) est également resté l’hybride rechargeable le plus vendu en Europe (toutes marques, tous segments, tous gabarits ; source JATO sur les 12 plus grands marchés européens) au cours de l’année 2019, malgré des concurrents toujours plus nombreux dont certains rattrapant progressivement les baisses de leurs ventes dues à l’implémentation de la norme WLTP en septembre 2018. Depuis son lancement en octobre 2013, l’Outlander PHEV a atteint un volume de ventes cumulées de 159.132 unités en Europe, l’Allemagne étant désormais son premier marché avec 7.618 ventes en 2019 (données MME).



Par pays d’Europe



Sur cette période, les 32 distributeurs européens de Mitsubishi Motors ont soutenu les ambitions de la marque avec dans le Top Ten :

1 - Allemagne : 54.033 ventes (+4%)

2 - Royaume-Uni : 26.788 ventes (-13%)

3 - Espagne : 14.769 ventes (+10%)

4 - Italie : 9.659 ventes (+33%)

5 - France : 9.437 ventes (+29%)

6 - Suède : 6.789 ventes (+32%)

7 - Pologne : 6.762 ventes (+15%)

8 - Pays-Bas : 6.690 ventes (-7%)

9 - Norvège : 5.776 ventes (+5%)

10 - Autriche : 5.059 ventes (-8%)



Prochaine étape



Bien que satisfait de ces résultats pour l’année 2019, Mitsubishi Motors Europe est conscient des défis mais également des opportunités qui attendent la marque sur ce continent, comme le souligne Eric Wepierre, le nouveau Président & CEO de MME : « Sur un marché européen remodelé par les nouvelles technologies, les nouvelles attentes et attitudes des clients ainsi que le nouvel environnement règlementaire, Mitsubishi Motors est en position de capitaliser sur son leadership du marché électrifié, acquis grâce à l’Outlander PHEV depuis 2013 ». Et d’ajouter : « Tandis que l’électromobilité se généralise, nous allons profiter de 2020 pour nous distinguer une nouvelle fois et démarrer la nouvelle étape de notre stratégie ‘SUV + EV’ en matière de produit et d’écosystème, avec la première implantation de notre concept innovant Dendo Drive House ». Pour conclusion : « Ils vont tous deux soutenir notre stratégie de développement durable en Europe où l’image de marque et la profitabilité prendront le pas sur la course aux volumes ». Au sein d’un environnement européen relativement imprévisible (implémentation de nouvelles réglementations sur les émissions, impact des nouveaux formats de taxation, incertitudes politiques, etc.), Mitsubishi Motors continue sa progression sur le marché automobile le plus exigeant au monde.Alors que 2 modèles ont été renouvelés et repositionnés en 2019 (ASX et L200, Space Star/Mirage suivra dans quelques semaines) mais dont l’impact complet ne sera mesurable qu’au cours de l’année 2020, les ventes européennes de Mitsubishi Motors ont été de nouveau menées par la Space Star/Mirage et l’Outlander PHEV, représentant un total de 43 % des ventes de MME (volumes combinés) :1 - Space Star/Mirage : 39.530 ventes (+10%)2 - Outlander PHEV : 34.729 ventes (+42%)3 - ASX : 31.306 ventes (-3%)4 - Eclipse Cross : 27.368 ventes ( - )5 - L200 : 23.414 ventes (+12%)Véritable porte-étendard technologique, l’Outlander PHEV (seul véhicule hybride rechargeable sur base de véhicule électrique disponible en Europe) est également resté l’hybride rechargeable le plus vendu en Europe (toutes marques, tous segments, tous gabarits ; source JATO sur les 12 plus grands marchés européens) au cours de l’année 2019, malgré des concurrents toujours plus nombreux dont certains rattrapant progressivement les baisses de leurs ventes dues à l’implémentation de la norme WLTP en septembre 2018. Depuis son lancement en octobre 2013, l’Outlander PHEV a atteint un volume de ventes cumulées de 159.132 unités en Europe, l’Allemagne étant désormais son premier marché avec 7.618 ventes en 2019 (données MME).Sur cette période, les 32 distributeurs européens de Mitsubishi Motors ont soutenu les ambitions de la marque avec dans le Top Ten :1 - Allemagne : 54.033 ventes (+4%)2 - Royaume-Uni : 26.788 ventes (-13%)3 - Espagne : 14.769 ventes (+10%)4 - Italie : 9.659 ventes (+33%)5 - France : 9.437 ventes (+29%)6 - Suède : 6.789 ventes (+32%)7 - Pologne : 6.762 ventes (+15%)8 - Pays-Bas : 6.690 ventes (-7%)9 - Norvège : 5.776 ventes (+5%)10 - Autriche : 5.059 ventes (-8%)Bien que satisfait de ces résultats pour l’année 2019, Mitsubishi Motors Europe est conscient des défis mais également des opportunités qui attendent la marque sur ce continent, comme le souligne Eric Wepierre, le nouveau Président & CEO de MME :. Et d’ajouter :. Pour conclusion :





Pour plus d'information



M Motors Automobiles France

Service Relation Clientèle

Parc d'Activités des Béthunes

1 avenue du Fief - CS 60006 Saint-Ouen l'Aumone

95067 CERGY PONTOISE CEDEX



Tel : 01.34.35.84.85 ou 01.34.34.84.90

Mail :

Site :



Service Relation ClientèleParc d'Activités des Béthunes1 avenue du Fief - CS 60006 Saint-Ouen l'Aumone95067 CERGY PONTOISE CEDEXTel : 01.34.35.84.85 ou 01.34.34.84.90Mail : relation_clientele@mitsubishi-motors.fr Site : http://www.mitsubishi-motors.fr









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire