Report de l’Occitania e-Tour 2020









Programmé les 3 et 4 octobre 2020, l’Occitania e-Tour 2020 devait accueillir une centaine de concurrents formant 45 équipages à la découverte du patrimoine régional et du réseau Reveo aux 1.000 bornes de recharge. Différents événements devaient se dérouler dans les départements du Tarn et de l’Hérault où les rassemblements de plus de 30 personnes sont désormais interdits. La colonne électrique aurait suivi un parcours de plus de 600 kilomètres, en traversant, entre autres, Perpignan, Carcassonne, Albi et Montpellier.



Démarches d’annulation



Pour Robert Morandeira qui organisait le rallye sur le terrain, avec son équipe de L’Ame66, en collaboration avec l’Avere Occitanie, c’est la douche froide. « J’ai appris la nouvelle en revenant du salon E-Cap qui se tenait samedi dernier au Cap d’Agde », explique-t-il. « L’un de nos participants avait déjà effectué un millier de kilomètres pour nous rejoindre depuis sa Normandie avec une Renault Zoé », se désole-t-il. « Je suis en train d’effectuer toutes les démarches d’annulation. Je dois prévenir un restaurateur chez lequel nous devions nous réunir, la presse, et les concessionnaires qui avaient, pour certains, déjà commencé à préparer les voitures », détaille Bob66. « Nous comptions une belle diversité de modèles électriques, avec 12 Tesla, pour la plupart des Model 3, mais aussi des Kia e-Soul et e-Niro, Hyundai Kona et Ioniq, Mercedes EQC, Audi e-tron, Volkswagen e-Golf, BMW i3, et bien sûr des Renault Zoé », liste-t-il.



Pour le printemps 2021



« Nous n’avons pas encore défini de nouvelle date, mais nous avons déjà prévu de reprogrammer au printemps prochain l’Occitania e-Tour 2020. La moitié des sponsors et des équipages contactés nous ont déjà assurés de leur participation, nous proposant de conserver les sommes déjà versées. Bien entendu, notre trésorier va rembourser ceux qui le souhaiteront », assure Robert Morandeira. Les électromobiliens qui le connaissent savent tout l’investissement en temps et en finances personnelles qu’il met à imaginer et développer ces très belles rencontres en véhicules électriques qui lui tiennent à cœur. A tous les organisateurs et inscrits, l’Avem et moi-même souhaitons un bon courage dans la gestion de ce contretemps.



Le Covid-19 au cœur de l’événement



Cette pandémie qui cause le report de l’Occitania e-Tour 2020 était au cœur de la réflexion préparatoire au démarrage du projet. « La crise sanitaire et le confinement ont eu pour effet positif de nous faire réfléchir sur notre mode de vie actuel et de nous faire prendre conscience des enjeux écologiques auxquels nous sommes confrontés », justifiait L’Ame66 dans son communiqué diffusé en août dernier.





Pour plus d'information











Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire