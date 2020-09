Rennes Métropole commande 92 bus électriques











En mai 2018, une première expérimentation de bus électriques a été engagée sur le réseau Star, avec 7 Bluebus circulant sur les 10 km du parcours de la ligne 12. Produits en Bretagne par le Groupe Bolloré, les Bluebus sont dotés d’une technologie unique avec l’adoption d’une batterie Lithium Métal Polymère. Une solution qui n’a apparemment pas totalement convaincu puisque, suite à un appel d’offres lancé en août 2019, c’est la société EvoBus France (filiale du Groupe Daimler) qui a remporté le marché avec les bus eCitaro de Mercedes-Benz. Des bus produits en Allemagne à Mannheim, même si EvoBus dispose d’un important site d’assemblage en France à Ligny-en-Barrois.







Les caractéristiques des bus eCitaro



Dérivés du Citaro, le best-seller mondial signé Mercedes-Benz, les Bus eCitaro circulent déjà sur de nombreux réseaux de transports en commun en Allemagne, en Suède, au Luxembourg, en Suisse et en France. Les deux modèles (articulé et standard) sont équipés de deux moteurs électriques développant chacun 125 kW, soit une puissance totale de 250 kW pour un couple de 2x485 Nm. L’espace libéré par l’absence du moteur thermique et de la boîte de vitesses est occupé par 4 packs de batteries lithium-ion. Jusqu’à 8 packs de batteries sont également positionnés sur le toit. Chaque pack de batterie étant constitué de 15 modules comportant chacun 12 cellules, pour une capacité totale de 243 kWh.

Deux technologies sont disponibles pour la charge des batteries. La recharge au dépôt via une prise Combo 2 qui accepte toutes les puissances de charge jusqu’à 150 kW et toutes les intensités électriques jusqu’à 200 A. Une charge qui peut être complétée par une recharge par pantographe en terminus de ligne. A noter que, fabriquées en Allemagne, les batteries possèdent un taux de recyclabilité de plus de 85% et un taux de valorisabilité (pourcentage du poids des matériaux recyclables et des matériaux valorisables énergétiquement sur le poids total du bus) supérieur à 95%.







Une commande dans la continuité du Plan Climat Air Energie Territorial



L’acquisition de ces 92 bus électriques s’inscrit d’ailleurs dans une démarche environnementale de Rennes Métropole et entre dans le cadre de son Plan Climat Air Energie Territorial adopté en 2019. Un PCAET ayant pour ambition, à l’horizon 2030, de diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre par habitant par rapport à 2010, mais aussi de garantir aux 500 000 habitants de la Métropole un cadre de vie qui contribue à leur santé et à leur bien-être. Pour y parvenir, cette feuille de route se fixe 10 objectifs à atteindre et 109 actions concrètes à mener en associant les habitants ainsi que l’ensemble des acteurs du territoire : communes, associations, organismes publics et privés, etc.

L’un des axes de ce PCAET concerne la mobilité et vise à atteindre 80% des déplacements en mode décarboné sur le réseau de transports collectifs à l’horizon 2030, avec un passage à 70% dès 2024. Un objectif plus ambitieux encore que celui inscrit dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. La commande de ces 92 eCitaro constitue une première étape vers la réalisation de cet objectif. Conformément à son Plan de Déplacements Urbains (PDU), Rennes Métropole envisage même que la totalité de sa flotte de bus sera à énergie propre d’ici 2030, en électrique pour l’intra rocade et en GNV pour les lignes métropolitaines.





