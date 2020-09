Renault Zoé Grand Large et Twingo électriques : Les prix













La Riviera devient Grand Large



Retardée par le Covid-19, la série limitée Riviera de la Renault Zoé est enfin annoncée à la commercialisation. Elle devait être présentée au salon de Genève en mars dernier. En France, elle troque sa dénomination pour « Grand Large » qui s’accommode très bien de sa teinte de carrosserie spécifique bleu nocturne surlignée d’un liseré clair et des jantes exclusives diamantées 16 pouces Seidon. Pour la sellerie, vous avez le choix entre un cuir bleu navy ou gris sable agrémenté d’un passepoil tressé façon cordages. Des coloris repris sur le tableau de bord enjolivé d’une baguette figurant du bois blond. Basée sur la finition haut de gamme Intens avec moteur R135 (puissance de 100 kW), la Zoé Grand Large embarque en plus l’écran EasyLink 9,3 pouces, la fonctionnalité Easy Park Assist, ainsi que la caméra de recul. Hors bonus gouvernemental, cette déclinaison est affichée à 38.600 euros TTC batterie comprise, et 30.500 euros avec location du pack.



Twingo Electric à partir de 21.350 euros



A l’image de la Zoé, la Twingo électrique se conjugue dans les 3 finitions Life, Zen et Intens dont les grilles tarifaires respectives démarrent à 21.350, 24.250 et 25.450 euros TTC, batterie comprise. Son prix mini devrait encore doper les ventes de modèles électriques du Losange, et confirmer l’avance du constructeur sur le marché branché national. La Twingo Electric pourrait même couper l’herbe sous les roues des Volkwagen e-up!, Seat Mii électrique et Skoda Citigo e iV pourtant équipées d’une batterie de capacité énergétique utile supérieure : 32,3, contre 22 kWh. La nouvelle Renault est créditée d’une autonomie WLTP en cycle mixte de 190 kilomètres, contre 265, par exemple, pour la Skoda. Mais la française fait mieux à la recharge sur les bornes accélérées grâce au chargeur Caméléon (80 km d’autonomie retrouvée en 30 minutes).







Equipement



La série limitée de lancement Vibes, au niveau de finition supérieur, apparaît intéressante pour 1.000 euros de plus que l'Intens sur laquelle elle s'appuie. Soit, un prix à partir de 26.450 euros TTC hors bonus.









