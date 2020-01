Renault Zoé : Bientôt connectée avec la maison









Otodo, Renault vise à établir une connectivité bidirectionnelle entre la maison et la voiture. Elle sera possible pour tous les modèles équipés du système multimédia Renault Easy Link. C’est le cas des nouvelles Clio, Captur, et Zoé. Disponible dans le courant de la présente année 2020, ce service est présenté en avant-première au CES Las Vegas, du 7 au 10 janvier 2020, sur le stand Otodo.



Habituée du CES



Créée en mai 2016 par d’anciens dirigeants du monde des télécoms, la jeune société Otodo a développé une solution globale de contrôle intelligent de la maison. L’entreprise, qui tient cette année un stand au Consumer Electronic Show de Las Vegas, a reçu dans ce cadre, lors de l’édition 2018, un prix de l’innovation pour sa télécommande universelle nommée « Ugo », connectée et géolocalisée. Otodo a également consolidé un partenariat stratégique avec Sagemcom, leader européen sur le marché des boîtiers haut débit, en lui ouvrant son capital à hauteur de 20%.



Smart Home - Smart Car



Depuis 2016, Otodo propose une plateforme technologique développée en interne et qui permet de piloter à distance une grande variété d’objets connectés et d’équipements domestiques. C’est par cette application que transiteront les instructions déclenchées directement depuis la voiture vers la maison et inversement. « Notre plateforme a permis au groupe Renault d’imaginer un lien simple et universel entre smart car et smart home, indépendant des marques et ouvert à toutes les technologies. Demain, cette même plateforme permettra à chacun d’orchestrer son quotidien connecté depuis sa voiture », souligne Eric Denoyer, président de la startup.







Smartphone ou enceinte connectée



Avec cette solution de connectivité, des propriétaires de Renault Zoé pourront envoyer des commandes depuis le domicile, et via un smartphone ou une enceinte connectée, afin de mettre en route le chauffage à distance dans le véhicule ou transmettre des informations sur l’itinéraire à suivre. Inversement, tout objet domestique connecté pourra être sollicité depuis le tableau de bord des nouvelles Zoé. Ainsi, en quittant la maison, il deviendrait possible de réduire la température intérieure (passage du thermostat de chauffage en mode « économie d’énergie »), de fermer les volets roulants, d’éteindre des lumières, etc. Sur la route du retour, différents équipements pourraient être réveillés, ne serait-ce que pour que l’ambiance du domicile gagne quelques degrés.



Scénarios à définir



