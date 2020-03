Renault Morphoz, un concept-car modulaire pour repousser toutes les limites















Ce concept-car exploratoire s’appelle Morphoz. S’il n’a pas eu les honneurs du rendez-vous helvétique, la firme au losange l’a tout de même présenté depuis son siège de Boulogne-Billancourt. Si Renault croit encore à l’avenir de la voiture personnelle, il sait qu’elle s’accompagnera de nouvelles formes de propriétés et de partage, au profit notamment de la famille, des proches et du voisinage. Morphoz est un véhicule électrique modulaire, au service d’une mobilité plus durable mais aussi plus partagée. Un partage qui concerne également les batteries pour lesquelles le constructeur explore un double usage.





Une préfiguration des futurs modèles électriques du Groupe



Morphoz tire tout d’abord parti de la future plateforme modulaire 100% électrique CMF-EV de l’Alliance pour offrir plusieurs configurations de puissance, de capacité et d’autonomie. Il préfigure les prochains modèles électriques du Groupe qui utiliseront cette plateforme optimisant l’efficience énergétique du véhicule tout en offrant de nouvelles possibilités de design et une habitabilité record. Avec son architecture innovante, la plateforme CMF-EV permet au véhicule de disposer d’un empattement long avec des roues repoussées aux quatre coins, de porte à faux réduits et d’un plancher plat. Il peut donc afficher de nouvelles proportions et gagner en empreinte visuelle.

Associée à une batterie affinée, cette plateforme permet de concevoir des véhicules plus bas sur la route, pour un gain aérodynamique crucial. Elle profite également au dynamisme de conduite avec un châssis et une structure optimisés pour le véhicule électrique, ainsi qu’un centre de gravité abaissé grâce à l’implantation des batteries sous le plancher arrière. Enfin, moins volumineux qu’un moteur thermique, un moteur électrique implanté dans la plateforme CMF-EV permet d’avancer la planche de bord pour dégager du volume de rangement et de l’espace au profit des passagers.







Un véhicule modulaire selon les besoins



La modularité de Morphoz s’exprime par la transformation physique qui s’opère entre ses deux versions. La version courte « City » dans laquelle il embarque 40 kWh de batteries, ce qui lui permet de répondre aux besoins du quotidien avec une autonomie de 400 km en usage urbain. Pour la version longue « Travel », Morphoz passe d’une longueur de 4m40 à 4m80, tandis que son empattement progresse dans les mêmes proportions. Ceci lui permet d’embarquer 50 kWh de batteries supplémentaires afin d’être prêt à affronter les longues distances, d’autant plus que la transformation lui a permis d’optimiser son aérodynamisme grâce à un profil et une proue plus fuselés.

Morphoz peut recevoir ce pack de batteries supplémentaire selon le principe du « Travel Extender ». Sur une station dédiée, le véhicule se transforme pour passer en version Travel tandis qu’une trappe située dans le carénage du fond plat s’ouvre au-dessus de la trappe de la station. En quelques secondes, Morphoz repart de la station doté d’une autonomie de 700 km lorsqu’on l’utilise sur autoroute. Au retour, l’utilisateur repasse par une station pour rendre les batteries supplémentaires et retrouver la configuration City du véhicule. La station recharge alors les batteries pour qu’elles soient prêtes à l’emploi. Elle peut aussi les utiliser pour un usage annexe (alimentation d’une station de recharge pour vélos en libre-service, stockage d’électricité en provenance d’énergies renouvelables,…) tant qu’elles ne sont pas remises en circulation pour un autre véhicule. C’est le double usage des batteries que Renault explore avec Morphoz.









Commentaires

Dans ses recherches et ses idées futuristes "l’homme" est souvent un génie décrié,Renault nous offre aujourd’hui,une avancée formidable pour le monde EV.

Cette nouvelle technique, fera peut-être baisser le ton des électro-détracteurs,adeptes des moteurs puants fonctionnant au G.O. ou au sans plomb.



