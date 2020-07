Renault lance une expérimentation inédite à Appy











Pendant 3 ans, l’usage de la mobilité électrique fait par les habitants de ce village sera observé et analysé par Renault qui compte en tirer de nombreux enseignements. Au terme de l’expérimentation, les habitants auront la possibilité de racheter le véhicule prêté et pourront conserver leurs équipements. Tout en tenant compte de leurs observations, la firme au losange veut aussi faire de ces villageois des ambassadeurs de la mobilité électrique « by Renault ».







Les raisons du choix d’Appy



Le choix d’Appy pour en faire la première commune 100% électrique n’est pas le fait du hasard. Situé sur la route d’Ax-Les-Thermes entre Tarascon sur Ariège et Luzenac, ce petit village perché à 930 mètres d’altitude est considéré comme l’un des plus isolés de France. Il est éloigné de toutes les commodités, ce qui incitera les habitants à utiliser fréquemment leur Zoé avec laquelle ils devront emprunter une route serpentant dans la montagne. De quoi placer la voiture dans des conditions relativement difficiles qui pourront lui permettre de faire la preuve de ses aptitudes sur tous les terrains.

Les déplacements occasionnels de ces villageois donneront également l’occasion à la nouvelle Zoé de faire l’étalage de sa belle autonomie (affichée à 395 km en cycle WLTP) puisque les Pynarols (nom des habitants d’Appy) pourront faire un aller-retour dans les grandes métropoles voisines comme Toulouse (233 km) ou Perpignan (264 km) sans devoir recharger leur véhicule durant le trajet. De quoi ne pas les brider dans leur désir d’y aller régulièrement faire leurs courses.







Les objectifs de l’expérimentation



Si Renault a décidé de prêter gratuitement une Zoé à chacun des foyers du village, ce n’est pas par philanthropie. Son objectif est d’abord de montrer que la mobilité électrique n’était pas uniquement réservée à une clientèle urbaine mais peut désormais s’adapter partout et être utilisée avec bonheur dans un monde rural éloigné des centres urbains. D’ailleurs, le slogan déjà choisi en cas de succès de l’opération est le suivant : «Si c’est possible à Appy, c’est possible partout !»

Avec cette expérimentation, le constructeur souhaite également casser un certain nombre de clichés sur l’électrique. Il s’agit notamment de démontrer que le passage aux véhicules électriques est simple et ne complexifie en rien le quotidien de leurs usagers. En mettant une Zoé à disposition durant 3 ans à tous les foyers du village, Renault entend administrer une nouvelle preuve de la flexibilité et de la polyvalence de cette voiture qui domine largement le marché du véhicule électrique en France. Un moyen de préserver son leadership au moment où la concurrence commence à sortir de nouveaux modèles électriques performants.

