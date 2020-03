RedE Scooter se mobilise pour les professionnels de santé









Pour contribuer à la lutte contre le Covid19, RedE Scooter met gratuitement à disposition ses stocks de scooters électriques pour les Centres Hospitaliers, Médecins, Infirmiers, Auxiliaires de Santé, Mairies, Administrations et Collectivités Territoriales et les Entreprises d’intérêt stratégique engagés dans la lutte contre le Covid-19



Les professionnels de santé et agents publics désirant obtenir un scooter gratuit peuvent dès aujourd’hui envoyer leur demande à mobilisation@redescooter.fr



Bravo à notre adhérent pour cette belle initiative !





Pour plus d'information



RedE



136 rue de la Côte

54000 NANCY



Site :



136 rue de la Côte54000 NANCYSite : https://redescooter.com/









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire