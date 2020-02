Recharge rapide et hydrogène en Allemagne avec Shell









Avec son approche en 3 étapes - Eviter, réduire, compenser -, Shell vient d’annoncer l’extension de son réseau d’avitaillement en hydrogène qui compte déjà 80 distributeurs et, en 2 vagues, l’installation de 200 bornes rapides pour la recharge des véhicules électriques. Ces dernières seront alimentées avec une électricité d’origine renouvelable.



Allemagne, Autriche et Suisse



Ce programme « pour une conduite climatiquement neutre » devrait dépasser le cadre des frontières allemandes pour couvrir aussi la Suisse et l’Autriche. Il inclut le développement d’autres carburants - GPL, GNC, et, pour les poids lourds, le GNL - dont l’impact se fait plus léger sur l’environnement et la santé publique. Toute cette palette ne concerne pour l’instant que 9% des véhicules en circulation en Allemagne.



Compensation carbone



Shell compte proposer aux automobilistes des 3 pays, dès le printemps prochain, de participer à la compensation carbone de leurs déplacements personnels en voiture. Concrètement, en effectuant le plein de leur réservoir, les clients intéressés paieront un peu plus de 1 centime supplémentaire du litre de carburant. « Ce qui est important, c’est que l’automobiliste ne paie que la compensation du CO2 qui se produit lorsque son véhicule brûle du carburant. Shell prend en charge les coûts de compensation du CO2 liés à la production, au transport et à la distribution du carburant, dont l’empreinte doit être globalement compensée », souligne le pétrolier.









