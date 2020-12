Recharge haute puissance pour véhicules électriques via pile hydrogène













En partenariat avec AFC Energy, ABB va développer une solution de recharge rapide de bout en bout pouvant fonctionner dans des zones isolées ou soumises à des contraintes d’accès au réseau électrique.



Pile H2



AFC Energy se présente comme l’un des principaux fournisseurs de technologies de production électrique via hydrogène, en particulier pour disposer d’électricité verte dans le cadre d’applications hors réseau. Là où un générateur diesel semble nécessaire, l’entreprise britannique installée à Cranleigh, dans le Surrey, propose des solutions qui s’appuient sur des systèmes de piles à combustible alcalines alimentées à l’hydrogène. En développant ensemble cette architecture pour la placer plus facilement à travers le monde, les 2 partenaires espèrent en diminuer le coût de production.



D’abord au Royaume-Uni



Depuis une douzaine d’années, AFC Energy met au point des systèmes fonctionnant à l’hydrogène. L’application avec ABB à des stations de recharge rapides autonomes pour véhicules électriques à batterie commencera au Royaume-Uni dans le courant du 2e semestre 2021 avant de se répandre plus largement en Europe, aux Etats-Unis et dans d’autres régions du monde.



Repousser les limites de la mobilité électrique



Responsable chez ABB des activités mondiales pour les infrastructures de mobilité électrique, Frank Muehlon commente : « Ce partenariat avec AFC Energy nous permet de continuer à repousser les limites de la mobilité électrique, en ciblant spécifiquement les applications hors réseau et en ouvrant plus largement l’accès aux énergies propres pour la mobilité électrique ».





Pour plus d'information



