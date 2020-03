Recharge gratuite pour le personnel soignant avec MobilyGreen









« réfléchir à prêter 300 Zoé pour le personnel médical, pour qu’il puisse se déplacer plus facilement ». Une proposition qui, si elle se concrétise, pourra être complétée avec celle de MobilyGreen. Basé près de Toulouse (31), à Montaigut-sur-Save, cet adhérent à l’Avem est installateur-conseil en infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, mais aussi opérateur de mobilité. D’où la légitimité de sa proposition.



Recharge gratuite



« La direction de MobilyGreen a décidé d’octroyer la gratuité totale pour les recharges des véhicules électriques de toutes les personnes directement impliquées dans la lutte contre le Coronavirus Covid-19. C’est le moins que nous puissions faire en remerciement de leur dévouement sans limite », peut-on lire dans un communiqué diffusé hier. L’entreprise précise que tout le personnel soignant, sans exception, bénéficie de cette mesure, citant une liste non exhaustive : « médecins, infirmiers-ères, urgentistes, pompiers, etc. ».



20.000 points de recharge accessibles en France



MobilyGreen ajoute que « cette gratuité est effective depuis le 16 mars 2020 et durera jusqu’à la fin de la période de confinement ». Au total, ce sont plus de 20.000 points de recharge ouverts dans l’Hexagone qui deviennent ainsi gratuitement disponibles pour tout un secteur qui s’active sans relâche à combattre le coronavirus. « Cette gratuité concerne les recharges sur l’ensemble des bornes de tous les opérateurs français, accessibles grâce à la carte MobilyPass », assure l’adhérent à l’Avem.



Modalités



Pour bénéficier de cette gratuité pour la recharge des véhicules électriques, MobilyGreen a prévu un scénario sans stress, à exécuter « au plus tard dans les 30 jours suivant la fin de la période de confinement ». Il prévoit d’adresser à l’entreprise 5 documents : un justificatif permettant d’établir votre affiliation au personnel médical (carte professionnelle, attestation de l’employeur, etc.), une copie de votre carte nationale d’identité et de la carte grise de la voiture électrique utilisée pendant la période, le numéro de votre carte MobilyPass, un relevé d’identité bancaire afin d’effectuer le virement de remboursement. Envoie des justificatifs et renseignements complémentaires à



300+200



Pour plus d'information



MobilyGreen

Eric COLMAR

1776 Chemin Bel Air

31530 MONTAIGUT SUR SAVE



Tel : 09 88 28 87 15

Mail :

Site :



