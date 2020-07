Recharge avec ABB pour les monoplaces de 3e génération de Formule E

















ABB est sponsor titre de ce championnat depuis la quatrième saison. Les voitures de 3e génération, qui courront à compter de la saison 9 (2022-2023), se veulent plus légères, plus rapides et plus écoénergétiques. L’accord a été officiellement célébré aujourd’hui lors d’un événement virtuel par Tarak Mehta, président du business Electrification d’ABB, Daniela Lužanin, responsable du partenariat ABB Formule E, Alejandro Agag, fondateur et président de la Formule E et Jamie Reigle, CEO de la Formule E.



Cahier des charges



Les équipes du business Electrification d’ABB travaillent actuellement en partenariat avec les ingénieurs de la FIA, instance dirigeante du sport automobile, et de la Formule E, sur le cahier des charges lié au développement d’une solution innovante et sûre pour la charge des voitures de 3ème génération via des dispositifs de charge portables capables de charger deux voitures simultanément. Avec plus de 14.000 chargeurs rapides DC installés dans plus de 80 pays dans le monde, ABB bénéficie d’une large gamme de technologies éprouvées et d’une vaste expérience, lesquelles seront mises à profit dans ces chargeurs pour voitures de 3e génération et adaptées pour répondre aux besoins particuliers du monde de la compétition.



Terrain d’essai



« Le championnat ABB FIA de Formule E est bien plus qu’une simple compétition automobile – il constitue un terrain d’essai pour les nouvelles technologies d’électromobilité, favorisant le développement des véhicules électriques de série et contribuant au final à un environnement plus propre pour tous », explique Tarak Mehta. « Nous sommes très fiers d’être associés à la Formule E, et la décision de la FIA de faire de cette série un championnat d’envergure mondiale lors de la saison 7 renforce l’impact croissant de la Formule E », poursuit-il.



En étroite collaboration



« Depuis qu’ABB est devenu le sponsor titre du championnat FIA de Formule E lors de la 4e saison, nous avons travaillé en étroite collaboration afin de faire de cette série un terrain d’essai permettant de transposer les technologies de la compétition à la route, tout en mettant en avant notre objectif fondateur, à savoir accélérer l’adoption des véhicules électriques pour lutter contre le dérèglement climatique. Nous avons hâte de découvrir nos futures réalisations communes dans le cadre de ce partenariat à long terme », explique Alejandro Agag.



Plus haut niveau d’intégration



« La Formule E reposant sur la première phase de notre fructueux partenariat avec ABB, nous sommes ravis d’étendre cette relation par le biais d’un plus haut niveau d’intégration pour les voitures de 3e génération. ABB fournira une technologie de charge capable d’améliorer les performances des voitures de course et mettra en avant le potentiel des capacités de charge accrues des véhicules électriques », explique Jamie Reigle.



Leader mondial des systèmes de recharge rapide DC connectés



ABB est devenu un leader mondial des systèmes de charge rapide DC connectés pour les véhicules électriques et s’est démarqué via des projets à fort impact, tels que Electrify America, Ionity, Fastned et bien d’autres, dans le cadre desquels l’entreprise a fourni des stations de charge rapide DC haute puissance. ABB est également partenaire officiel de la team TAG Heuer Porsche Formula E. Le rayonnement mondial croissant du championnat ABB FIA de Formule E témoigne du caractère innovant de cette technologie qui constitue la clé du succès de cette forme durable de sport automobile. Celui-ci devrait reprendre pour six courses à l’aéroport de Tempelhof à Berlin à compter du 5 août.



Nouveau site médias ABB Formule E



C’est également aujourd’hui qu’a été lancé le nouveau site médias ABB Formule E,



A propos d’ABB



ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) est une entreprise leader mondial des technologies qui dynamise la transformation de la société et de l’industrie afin de bâtir un futur plus productif et durable. En connectant des logiciels à son portefeuille de solutions d’électrification, de robotique, d’automation et de mobilité, ABB repousse les limites de la technologie afin d’offrir un niveau de performances inégalé. Fort d’un héritage d’excellence de plus de 130 ans, ABB doit notamment son succès à ses 110 000 talentueux collaborateurs répartis dans plus de 100 pays.



A propos du championnat ABB FIA de Formule E



Le Championnat ABB FIA de Formule E est la catégorie de sport automobile la plus proche du public et la plus concurrentielle qui soit. Il met aux prises des voitures électriques dans des courses palpitantes à l’issue imprévisible au cœur des villes les plus emblématiques de la planète. La Formule E est la série affichant le développement le plus rapide de la compétition automobile et peut se targuer de compter dans ses rangs les plus grands constructeurs et marques automobiles, lesquels s’affrontent pour engranger des points, décrocher des podiums et obtenir au final le titre de champion.



Bien plus qu’une simple compétition automobile



Pour plus d'information



ABB France

Nicolas Chauveau

324 rue du Chat Botté

CS 20400 Beynost

01708 Miribel cedex (Lyon)



Tel : 04 37 40 44 82

Mail :

Site :



