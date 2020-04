Quel fournisseur d’énergie pour mon scooter électrique ?













EDF et son offre Vert Électrique Auto



Qu’est-ce que c’est ?



Le principe de l’offre est de proposer des tarifs très attractifs pendant les heures creuses. Le consommateur peut alors recharger son jusqu’à 50% d’économies. Deux options sont ici proposées :



● L’option Heure Creuses, permettant de profiter d’un tarif avantageux 8 heures par jour en semaine (principalement la nuit).



● L’option Heures Creuses + Week-end qui permet comme son nom l’indique de profiter de ces tarifs en semaine, mais aussi le Week-end et les jours fériés. Cette formule est réservée aux logements équipés d’un compteur Linky.



Bien que l’offre soit surtout intéressante pour ceux qui rechargent leur scooter électrique à domicile, elle peut être couplée au il s’agit également d’une offre verte. C’est-à-dire que pour chaque kWh consommé, EDF s’engage à l’investir dans la production d’énergies renouvelables.



A qui l’offre est-elle destinée ?



L’offre aux propriétaires d’un véhicule électrique personnel qui ont la possibilité de recharger ce dernier à domicile. Si vous possédez un scooter électrique que vous avez besoin de recharger quotidiennement, il peut donc s’agir d’une offre intéressante. Pour bénéficier de l’offre, il faut également que vous habitiez dans une maison individuelle et que la puissance de votre compteur soit comprise entre 6 et 36 kVa. Ce qui est généralement le cas chez les particuliers et les petits professionnels.



Comment souscrire ?



Pour souscrire à cette offre, vous aurez besoin de fournir une preuve de possession d’un véhicule électrique. Si vous n’avez pas encore reçu votre scooter, vous pourrez tout de même souscrire à l’offre tant que vous pouvez justifier son acquisition dans un délai de 3 mois maximum. Sachez également que le nom du signataire du contrat devra être le même que celui affiché sur la carte grise. Sinon, les démarches de souscription seront les mêmes que dans le cadre d’une offre classique.



Engie et son Pack véhicule électrique



De quoi s’agit-il ?



Le Pack véhicule électrique proposé par Engie regroupe en réalité deux offres différentes :



● L’offre Elec’Car qui est sensiblement similaire à celle d’EDF que nous avons présenté plus haut. Il s’agit d’une offre d’électricité verte permettant elle aussi de faire jusqu’à 50% d’économies durant les heures creuses.



● L’offre Elec’Charge, qui permet au souscripteur de se faire installer une borne de recharge à domicile (garantie 2 ans). Selon Engie, cette dernière a une vitesse de charge jusqu’à 3 fois supérieure à une borne classique. Les prix pratiqués commencent à partir de 999 EUR TTC.



Ceci dit, sachez que si vous possédez déjà une solution de recharge à votre domicile, vous aurez la possibilité de souscrire uniquement à la formule Elec’Car pour profiter de tarifs avantageux. L’offre étant en concurrence directe avec EDF, pensez à bien



A qui l’offre s’adresse-t-elle ?



Ici encore, l’offre s’adresse aux propriétaires d’un véhicule électrique (voiture ou scooter) et tout particulièrement à ceux qui souhaitent le recharger à domicile. Il peut s’agir d’une formule intéressante pour les personnes souhaitant combiner l’installation d’une borne de recharge et la souscription d’une offre d’énergie adaptée. De plus, si vous avez fait le choix d’acquérir un scooter électrique pour limiter votre impact énergétique, la démarche a d’autant plus de sens en souscrivant à une offre verte.



Quelles sont les étapes de souscription ?



Pour souscrire à l’offre Pack véhicule électrique d’Engie, la démarche sera un peu particulière. Voici les différentes étapes à suivre:



● Envoi de la demande en ligne sur le site web d’Engie.

● Contact d’un conseiller pour vous informer plus en détail sur le déroulement des prochaines étapes.

● Planification d’un rendez-vous avec un technicien afin d’étudier la faisabilité de l’installation de la borne à votre domicile.

● Proposition d’un devis de la part d’Engie selon les critères de votre logement.

● Signature du devis et règlement de la somme due.

● Intervention des techniciens pour installer votre borne à la date souhaitée.



Total Direct Energie et son offre Heures Super Creuses



Présentation de l’offre



Auparavant, Total Spring proposait l’offre Mobilité Verte pour les utilisateurs de véhicules électriques. Depuis sa fusion avec Direct Energie, elle a été remplacée par l’offre Heures super creuses qui n’est pas spécialement dédiée aux scooters et voitures électriques, mais qui comprend des avantages similaires. En effet, comme nom l’indique elle reprend le même principe que les offres Vert Électrique Auto et Elec’Car avec un prix de l’électricité plus faible durant les heures creuses. Ici encore, vous pourrez faire jusqu’à 50% d’économie durant ces périodes. Cependant, la durée des heures creuses ne sera ici que de 4 heures. Les tarifs pratiqués pour les 16 heures pleines resteront quant à eux inférieurs aux tarifs réglementés en vigueur. Par ailleurs, il s’agit également d’une offre d’électricité verte.



Qui peut en bénéficier ?



Pour pouvoir profiter de l’offre Heures super creuses de Total Direct Energie, il faut que votre logement soit équipé d’un compteur Linky et que vous ayez déjà un dispositif d’heures creuses. Le fournisseur précise aussi que l’offre est particulièrement adaptée aux foyers ayant un système de chauffage électrique et/ou un ballon d’eau chaude (cumulus électrique). L’avantage est que vous n’aurez pas à justifier la possession d’un véhicule électrique pour cette offre. Si pour une raison quelconque votre scooter électrique ne correspond pas aux normes attendues pour les offres d’EDF et Engie, c’est donc une bonne alternative. L’acquisition d’ un scooter électrique devient aujourd’hui de plus en plus fréquent, suivant de très près la forte croissance des voitures électriques. En effet, cela donne lieu à de nombreux avantages que ce soit pour limiter son impact environnemental ou faire des économies d’énergie. Ainsi, on peut déjà trouver quelques fournisseurs proposant des offres adaptées aux besoins des conducteurs de véhicules électriques. Ils sont pour le moment peu nombreux, mais cela risque de vite changer au cours des prochaines années. Sans plus attendre, voyons d’un peu plus près ce que vous pouvez attendre des offres disponibles actuellement.Le principe de l’offre est de proposer des tarifs très attractifs pendant les heures creuses. Le consommateur peut alors recharger son véhicule électrique lors des horaires indiqués et faireDeux options sont ici proposées :permettant de profiter d’un tarif avantageux 8 heures par jour en semaine (principalement la nuit).qui permet comme son nom l’indique de profiter de ces tarifs en semaine, mais aussi le Week-end et les jours fériés. Cette formule est réservée aux logements équipés d’un compteur Linky.Bien que l’offre soit surtout intéressante pour ceux qui rechargent leur scooter électrique à domicile, elle peut être couplée au pass d’Ivizia (filiale d’EDF) afin de profiter de réductions tarifaires sur l’une des 50 000 bornes Corri-Door présentes en France et en Europe. En outre,C’est-à-dire que pour chaque kWh consommé, EDF s’engage à l’investir dans la production d’énergies renouvelables.L’offre Vert Électrique Auto s’adresseSi vous possédez un scooter électrique que vous avez besoin de recharger quotidiennement, il peut donc s’agir d’une offre intéressante. Pour bénéficier de l’offre, il faut également que vous habitiez dans uneet que la puissance de votre compteur soit comprise entre 6 et 36 kVa. Ce qui est généralement le cas chez les particuliers et les petits professionnels.Pour souscrire à cette offre, vous aurez besoin deSi vous n’avez pas encore reçu votre scooter, vous pourrez tout de même souscrire à l’offre tant que vous pouvez justifier son acquisition dans un délai de 3 mois maximum. Sachez également que le nom du signataire du contrat devra être le même que celui affiché sur la carte grise. Sinon,Le Pack véhicule électrique proposé par Engie regroupe en réalité deux offres différentes :qui est sensiblement similaire à celle d’EDF que nous avons présenté plus haut. Il s’agit d’une offre d’électricité verte permettant elle aussi de faire jusqu’à 50% d’économies durant les heures creuses., qui permet au souscripteur de se faire installer une borne de recharge à domicile (garantie 2 ans). Selon Engie, cette dernière a une vitesse de charge jusqu’à 3 fois supérieure à une borne classique. Les prix pratiqués commencent à partir de 999 EUR TTC.Ceci dit, sachez que si vous possédez déjà une solution de recharge à votre domicile,L’offre étant en concurrence directe avec EDF, pensez à bien comparer les deux fournisseurs avant de choisir.Ici encore, l’offre s’adresseIl peut s’agir d’une formule intéressante pour les personnes souhaitant combiner l’installation d’une borne de recharge et la souscription d’une offre d’énergie adaptée. De plus, si vous avez fait le choix d’acquérir un scooter électrique pour limiter votre impact énergétique, la démarche a d’autant plus de sens en souscrivant à une offre verte.Pour souscrire à l’offre Pack véhicule électrique d’Engie, la démarche sera un peu particulière. Voici les différentes étapes à suivre:sur le site web d’Engie.pour vous informer plus en détail sur le déroulement des prochaines étapes.afin d’étudier la faisabilité de l’installation de la borne à votre domicile.de la part d’Engie selon les critères de votre logement.et règlement de la somme due.pour installer votre borne à la date souhaitée.Auparavant, Total Spring proposait l’offre Mobilité Verte pour les utilisateurs de véhicules électriques. Depuis sa fusion avec Direct Energie, elle a été remplacée par l’offre Heures super creuses qui n’est pas spécialement dédiée aux scooters et voitures électriques, mais qui comprend des avantages similaires. En effet, comme nom l’indique elle reprend le même principe que les offres Vert Électrique Auto et Elec’Car avec un prix de l’électricité plus faible durant les heures creuses. Ici encore,Les tarifs pratiqués pour les 16 heures pleines resteront quant à eux inférieurs aux tarifs réglementés en vigueur. Par ailleurs, il s’agit également d’une offre d’électricité verte.Pour pouvoir profiter de l’offre Heures super creuses de Total Direct Energie,Le fournisseur précise aussi que l’offre est particulièrement adaptée aux foyers ayant un système de chauffage électrique et/ou un ballon d’eau chaude (cumulus électrique). L’avantage est que vous n’aurez pas à justifier la possession d’un véhicule électrique pour cette offre. Si pour une raison quelconque votre scooter électrique ne correspond pas aux normes attendues pour les offres d’EDF et Engie, c’est donc une bonne alternative.









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire