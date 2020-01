PSA et l’Airbus des batteries









Le conseil de surveillance de PSA a autorisé hier, lundi 20 janvier 2020, la réalisation d’une étude visant à créer une coentreprise avec Total afin de développer des batteries de traction. Cette opération entre dans le cadre du vaste programme européen dit « Airbus des batteries » par lequel l’Allemagne et la France, en particulier, s’activent à développer une filière dédiée sur le territoire pour ne plus dépendre des sociétés asiatiques, notamment chinoises et coréennes.



PSA-Opel-Total-Saft



La joint-venture embarquerait également Opel et Saft, les filiales respectives de PSA et Total. Sa raison d’être serait « la conception, fabrication et commercialisation de modules de batteries pour le secteur automobile ».



Avancée prudente



La décision prise par le conseil de surveillance de PSA reste prudente, puisque le feu vert pour la création de la coentreprise n’interviendra qu’à l’issue de l’étude. Le groupe a cependant un grand intérêt à s’assurer l’accès aux batteries de traction afin de réussir l’ambitieux programme présenté par Peugeot à son réseau commercial avec effet dès la présente année 2020 : 20% de voitures 100% électriques (e-208, e-2008) et 25% d’hybrides rechargeables (508 berline et break, 3008).









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire