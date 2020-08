PSA annonce une nouvelle plateforme dédiée aux véhicules électriques













« notre nouvelle arme pour les segments C et D ». Lancés récemment, les derniers véhicules électriques du groupe PSA comme la Peugeot e-208, le DS 3 Crossback E-Tense ou l’Opel Corsa-e sont basés sur la plateforme multi-énergies e-CMP permettant d’accueillir une batterie d’une capacité énergétique de 50 kWh. Suffisant pour des véhicules du segment B, mais un peu juste pour ceux, de dimensions supérieures, des segments C et D.

Baptisée eVMP pour « Electric Vehicle Modular Platform », la nouvelle plateforme permettra d’accueillir davantage de modules de batteries et d’offrir de meilleures performances aux véhicules électriques du groupe. Par ailleurs, le process industriel a été étudié pour obtenir des synergies maximales avec les moyens existants dans les usines du groupe. Ainsi, pour Nicolas Morel (Directeur R&D du Groupe PSA) : « Avec cette plateforme eVMP, Groupe PSA fait une fois de plus la démonstration de sa capacité à innover en développant des technologies au meilleur état de l’art et abordables grâce à la frugalité qui a permis de réduire fortement les dépenses de R&D et les investissements industriels. »







Jusqu’à 650 km d’autonomie



Destinée à être utilisée par l’ensemble des marques du groupe pour les véhicules des segments C et D, allant des silhouettes Sedan à SUV, qui seront lancés à partir de 2023, la plateforme eVMP concentre tout le savoir-faire du Groupe PSA avec 60 à 100 kWh d’énergie embarquée et une architecture optimisée qui exploite l’intégralité du sous-plancher pour loger la batterie. De quoi offrir une autonomie en tout électrique allant de 400 à 650 km (en cycle WLTP) selon les modèles. Une véritable avancée par rapport aux 340 km autorisés au mieux avec la plateforme eCMP utilisée pour la Peugeot e-208 ou l’Opel Corsa-e.

Afin d’apporter une solution performante adaptée à chaque besoin de mobilité partout dans le monde, la plateforme eVMP pourra également servir de base à des dérivés hybrides sur certains marchés. Par ailleurs, cette nouvelle plateforme sera également susceptible d’accueillir un ou deux moteurs électriques (à l’avant ou sur les deux essieux pour les versions à transmission intégrale) pouvant fournir une puissance maximale de 250 kW (340 ch). Des moteurs qui seront fabriqués à Trémery près de Metz, sur la nouvelle ligne de montage spécialement conçue pour produire les moteurs électriques du Groupe PSA.







Le futur Peugeot 3008 comme premier bénéficiaire ?



PSA a annoncé que la plateforme eVMP sera inaugurée en 2023 par un SUV du segment C. Une date qui correspond au lancement de la nouvelle version du Peugeot 3008 dont la seconde génération doit être prochainement restylée. Assemblée à Sochaux, la version 100% électrique du 3008 sera donc vraisemblablement la première à bénéficier de la nouvelle plateforme de PSA. Reprenant certains sous-ensembles et modules de batterie performants existants, la plateforme eVMP est d’ailleurs une grosse évolution de la plateforme EMP2 des actuels Peugeot 3008 et 5008.

Progressivement, les autres marques du Groupe PSA, ainsi que celles du groupe Fiat Chrysler Automobiles si la fusion entre les deux entités est entérinée, utiliseront cette nouvelle plateforme pour les versions électriques de leurs modèles des segments B et C. DS devrait être l’une des premières à y avoir recours pour la version de série de son Concept Aero Sport Lounge. Une voiture à mi-chemin entre une berline et un SUV de luxe qui aurait dû être l’une des attractions du salon de Genève 2020 annulé en raison de la crise sanitaire. Un modèle qui, dans la gamme de la marque, viendra s’intercaler entre le DS 3 Crossback E-Tense et le DS 7 Crossback E-Tense.





