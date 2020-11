Première présentation publique pour l’Opel Mokka-e











Le nouvel Opel Mokka constitue une étape importante pour la marque à l’éclair car il symbolise sa nouvelle orientation. Pour le CEO d’Opel Michael Lohscheller : « Avec le nouveau Mokka, nous avons pratiquement réinventé Opel. Nous avons pensé et développé la voiture à partir d’une feuille blanche ici à Rüsselsheim. Toute l’équipe a travaillé avec une passion sans précédent et un engagement indéfectible pour qu’Opel soit à l’avenir synonyme de réussite et d’enthousiasme. »







Un SUV basé sur la plateforme CMP du Groupe PSA



Tout comme pour la Corsa-e, le Mokka-e est basé sur la plateforme multi-énergies CMP du Groupe PSA. Il est ainsi équipé d’un moteur électrique délivrant une puissance maximale de 100 kW (136 ch) avec 260 Nm de couple, dont l’intégralité est disponible dès les premiers tours de roues. Un moteur alimenté par une batterie d’une capacité énergétique de 50 kWh permettant, en mode Normal, une autonomie de 324 km en cycle WLTP. Le conducteur ayant le choix entre trois modes de conduite : Normal, Eco et Sport.

Par ailleurs, le Mokka-e est prêt pour toutes les options de recharge, du monophasé au triphasé 11 kW, via une Wallbox ou une borne de charge rapide. Il perpétue également la tradition Opel : proposer les technologies innovantes des classes supérieures à un large éventail d’acheteurs. Il s’agit ici notamment de systèmes avancés tels que l’ACC (Advanced Cruise Control), un régulateur de vitesse intelligent, ou d’un système de positionnement actif dans la voie (Active Lane Positioning). Composé de 14 éléments, le système d’éclairage bénéficie aussi d’une technologie haut de gamme, unique dans la catégorie.







Premier véhicule à afficher la nouvelle identité de la marque



Si avec la Corsa-e, Opel avait eu peu de temps pour marquer véritablement sa différence par rapport à la Peugeot e-208, cela n’a pas été le cas pour le Mokka-e qui se distingue nettement du Peugeot e-2008, mais est surtout le premier modèle d’Opel à arborer la nouvelle identité de la marque à l’éclair dont l’élément le plus marquant est l’Opel Vizor. Comme sur un casque intégral, une visière protectrice recouvre la nouvelle face avant des Opel, regroupant en un seul élément la calandre, les phares à LED et le nouveau logo portant l’éclair d’Opel. D’autre part, la dénomination du modèle apparait pour la première fois au centre du hayon avec une police spécifique.

Le nouvel Opel Mokka est également le premier à être doté du Pure Panel et d’une planche de bord totalement numérique. Affichant une ligne originale et épurée, le Pure Panel intègre deux grands écrans pour ne laisser place qu’à l’essentiel. La structure est claire et compréhensible d’un coup d’œil. Les designers ont d’ailleurs accordé une grande importance à la désintoxication numérique. Ainsi, afin d’éviter de distraire le conducteur, ils ont veillé à ce que le système fonctionne de manière intuitive. D’autre part, les boutons contrôlent toujours les fonctions les plus importantes sans avoir à naviguer dans des menus.



Avec l’annulation en cascade des salons automobiles et les restrictions imposées par la crise sanitaire, les présentations de nouveaux modèles sont devenues un casse-tête pour les constructeurs automobiles qui ont souvent été contraints de dévoiler leurs véhicules à distance. Ce fut le cas pour Opel qui, en juin dernier, a dû se contenter d’une présentation sur internet du nouveau Mokka, son SUV qui sera décliné en version électrique dès son lancement, avec les premières livraisons en France attendues en mars 2021. Un Mokka-e qui vient enfin de faire l’objet d’une première présentation publique au siège de l’entreprise à Rüsselsheim.Le nouvel Opel Mokka constitue une étape importante pour la marque à l’éclair car il symbolise sa nouvelle orientation. Pour le CEO d’OpelTout comme pour la Corsa-e, le Mokka-e est basé sur la plateforme multi-énergies CMP du Groupe PSA. Il est ainsi équipé d’un moteur électrique délivrant une puissance maximale de 100 kW (136 ch) avec 260 Nm de couple, dont l’intégralité est disponible dès les premiers tours de roues. Un moteur alimenté par une batterie d’une capacité énergétique de 50 kWh permettant, en mode Normal, une autonomie de 324 km en cycle WLTP. Le conducteur ayant le choix entre trois modes de conduite : Normal, Eco et Sport.Par ailleurs, le Mokka-e est prêt pour toutes les options de recharge, du monophasé au triphasé 11 kW, via une Wallbox ou une borne de charge rapide. Il perpétue également la tradition Opel : proposer les technologies innovantes des classes supérieures à un large éventail d’acheteurs. Il s’agit ici notamment de systèmes avancés tels que l’ACC (Advanced Cruise Control), un régulateur de vitesse intelligent, ou d’un système de positionnement actif dans la voie (Active Lane Positioning). Composé de 14 éléments, le système d’éclairage bénéficie aussi d’une technologie haut de gamme, unique dans la catégorie.Si avec la Corsa-e, Opel avait eu peu de temps pour marquer véritablement sa différence par rapport à la Peugeot e-208, cela n’a pas été le cas pour le Mokka-e qui se distingue nettement du Peugeot e-2008, mais est surtout le premier modèle d’Opel à arborer la nouvelle identité de la marque à l’éclair dont l’élément le plus marquant est l’Opel Vizor. Comme sur un casque intégral, une visière protectrice recouvre la nouvelle face avant des Opel, regroupant en un seul élément la calandre, les phares à LED et le nouveau logo portant l’éclair d’Opel. D’autre part, la dénomination du modèle apparait pour la première fois au centre du hayon avec une police spécifique.Le nouvel Opel Mokka est également le premier à être doté duet d’une planche de bord totalement numérique. Affichant une ligne originale et épurée, leintègre deux grands écrans pour ne laisser place qu’à l’essentiel. La structure est claire et compréhensible d’un coup d’œil. Les designers ont d’ailleurs accordé une grande importance à la désintoxication numérique. Ainsi, afin d’éviter de distraire le conducteur, ils ont veillé à ce que le système fonctionne de manière intuitive. D’autre part, les boutons contrôlent toujours les fonctions les plus importantes sans avoir à naviguer dans des menus.









Commentaires

Je crains fort pour la fiabilité des moteurs dont énormément de Français se plaignent ( a tort ou a raison )



Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire