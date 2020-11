Pour Noël Norev sort l’ID.3, l’Ami, l’ë-C4 et une station de recharge 1/43













voitures électriques, quelle qu’en soit l’échelle. Quatre nouveautés chez Norev, au 1/43e, sont susceptibles de donner des idées de cadeaux.



Les voitures



Contre 35 euros, Norev propose au choix : une Volkswagen ID.3 de teinte Makena turquoise metallic (ë-C4 en Iceland Blue (Ami en présentation My Ami Blue (ID.3 et Citroën ë-C4, pour les collectionneurs exigeants, c’est le grain trop grossier des peintures métallisées. Les roues et blocs optiques gagneraient également à être reproduites un peu plus proprement.







A quand au 1/18e ?



Pour comparaison, les Nissan Laurel 1972 et Leopard 1986, également en nouveautés 1/43e, sont plus convaincantes que les Volkswagen ID.3 et Citroën ë-C4, et même l’Ami. Il y a de toute façon une grosse différence de qualité chez Norev entre toutes ces miniatures conçus à la façon de jouets, et le 1/18e bien plus fidèle à la réalité. Question : A quand les voitures électriques à cette échelle très supérieure à tous les niveaux ?







Le Garage



Sur la boîte et le descriptif du garage en bois voitures électriques. Il est question d’une pompe à essence, et une Volkswagen Golf GTI est incluse. La décoration du distributeur représente pourtant bien une pile avec différentes barrettes symbolisant le niveau de recharge d’une batterie de traction. Vendu 69,90 euros, il comprend un ascenseur à manivelle, une station de lavage, un showroom, un parking et une rampe d’accès au toit. Norev a préféré laisser le bois dans sa teinte naturelle. Une sobriété qui fonctionne finalement assez bien pour mettre en valeur les voitures de passage dans ce garage.







Lettre au Père Noël



Cher petit Papa Noël, si le Covid-19 ne t’empêche pas de descendre par ma cheminée, peux-tu s’il te plaît m’amener le garage et la Citroën Ami ? Je te promets en retour d’être aussi sage qu’à 10 ans !!!



Pour les passionnés de modèles réduits, il est encore difficile de se constituer une collection intéressante de, quelle qu’en soit l’échelle. Quatre nouveautés chez, au 1/43e, sont susceptibles de donner des idées de cadeaux.Contre 35 euros,propose au choix : une Volkswagende teinte Makena turquoise metallic ( Réf. 840167 ), une Citroënen Iceland Blue ( Réf 155446 ) et l’en présentation My Ami Blue ( Réf. 151521 ). C’est cette dernière qui apparaîtra la plus conforme à la réalité : la sobriété et le côté cheap du vrai quadricycle s’accommodant parfaitement avec un certain manque de finesse sur son modèle réduit au 1/43e. Le plus gênant sur les petites Volkswagenet Citroën, pour les collectionneurs exigeants, c’est le grain trop grossier des peintures métallisées. Les roues et blocs optiques gagneraient également à être reproduites un peu plus proprement.Pour comparaison, les Nissan Laurel 1972 et Leopard 1986, également en nouveautés 1/43e, sont plus convaincantes que les Volkswagenet Citroën, et même l’. Il y a de toute façon une grosse différence de qualité chezentre toutes ces miniatures conçus à la façon de jouets, et le 1/18e bien plus fidèle à la réalité. Question : A quand lesà cette échelle très supérieure à tous les niveaux ?Sur la boîte et le descriptif duen bois référencé G43010 , rien n’indique la présence d’une borne de recharge pour. Il est question d’une pompe à essence, et une Volkswagen Golf GTI est incluse. La décoration du distributeur représente pourtant bien une pile avec différentes barrettes symbolisant le niveau de recharge d’une batterie de traction. Vendu 69,90 euros, il comprend un ascenseur à manivelle, une station de lavage, un showroom, un parking et une rampe d’accès au toit.a préféré laisser le bois dans sa teinte naturelle. Une sobriété qui fonctionne finalement assez bien pour mettre en valeur les voitures de passage dans ce garage.Cher petit Papa Noël, si le Covid-19 ne t’empêche pas de descendre par ma cheminée, peux-tu s’il te plaît m’amener leet la Citroën? Je te promets en retour d’être aussi sage qu’à 10 ans !!!









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire