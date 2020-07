Portée par une Zoé record, l’envolée des véhicules électriques se précise

















Malgré deux mois durant lesquels les concessions ont été totalement fermées en raison de la crise sanitaire, près de 70 000 véhicules électrifiés ont été mis en circulation lors du premier semestre 2020, soit autant que sur l’ensemble de l’année 2019.Tout laisse à penser que la forte progression des ventes de véhicules électriques devrait se poursuivre d’ici la fin de l’année. Si les chiffres de juin sont en partie dus au report des livraisons prévues au printemps, ils ne prennent pas totalement en compte un grand nombre de ventes conclues durant ce mois puisque les livraisons et les immatriculations ne sont généralement pas immédiates. De plus, l’offre des constructeurs va encore s’enrichir au second semestre.







La Renault Zoé au plus haut



Au cours du mois de juin, 13 728 véhicules électriques particuliers ont été immatriculés. Avec 6 012 unités, la Renault Zoé améliore son record du mois de janvier (5 331 unités). Le constructeur au losange a même annoncé avoir enregistré plus de 7 000 commandes en France et plus de 11 000 dans toute l’Europe. Loin derrière, la Peugeot e-208 confirme néanmoins ses bons résultats depuis son lancement avec 2 127 immatriculations. Comme en mai, le Hyundai Kona est de nouveau sur le podium, mais très loin des deux stars du marché français avec 674 exemplaires. Les écarts sont ensuite plus ténus avec dans l’ordre la Tesla Model 3 (620), la Citroën C-Zéro (548), la Nissan Leaf (494) et le Kia e-Niro(456).



A noter que les particuliers représentent plus de 70% des acquéreurs et que les 10 véhicules les plus vendus ne laissent que 12% de parts de marché aux 23 autres modèles électriques ayant enregistré des immatriculations. Très à la traine ces derniers mois, les véhicules électriques utilitaires relèvent un peu la tête avec 1 596 immatriculations, soit une progression de 63 % par rapport à juin 2019. Le Renault Kangoo arrive largement en tête avec 778 exemplaires devant la Renault Zoe (400 unités). Les autres sont nettement décrochés avec moins d’une centaine d’exemplaires pour la Peugeot e-208 (93), le Nissan e-NV200 (86) et le Volkswagen e-Crafter (71).







Les hybrides rechargeables en forte hausse



Après un mois de mai encourageant (+134% par rapport à mai 2019), les véhicules hybrides rechargeables ont poursuivi sur leur lancée et, avec 7 307 immatriculations, ils ont enregistré une progression de 446% par rapport à juin 2019. Les hybrides rechargeables ont particulièrement séduits les professionnels qui représentent 72% des acquéreurs. C’est le Peugeot 3008 qui est leader sur ce créneau avec 768 immatriculations. Les quatre suivants se tiennent dans un mouchoir de poche avec la seconde place pour le Mercedes GLC (500 unités) suivis par le Mitsubishi Outlander (476), le DS 7 Crossback E-Tense (472) et le Ford Kuga (455). Les 10 véhicules les plus vendus représentent 59% du marché tandis que 3 080 immatriculations ont été enregistrées sur 41 autres modèles.



Le baromètre de la mobilité électrique du mois de juin donne également un aperçu du marché de l’occasion au cours des 5 premiers mois de l’année. 7 583 transactions de véhicules électriques ont été enregistrées durant cette période. Là encore, la Renault Zoé domine très nettement le marché avec 3 267 unités, loin devant la Nissan Leaf (536) et le Renault Kangoo. A noté qu’en 2019, le prix moyen d’une Zoé d’occasion s’est élevé à 12 500 € avec un kilométrage moyen de 19 800 km. Du côté des hybrides rechargeables, 4 234 ventes ont eu lieu et c’est la Golf de Volkswagen qui se taille la part du lion avec 2 456 exemplaires, suivie à bonne distance par le Mitsubishi Outlander et la BMW Série 2 avec respectivement 453 et 329 unités.





Commentaires

Ne prenez pas vos désirs pour la réalité et regardez les chiffres de façon raisonnée....

Les VE ne représente pas grand chose, à peine 8000 véhicules en 5 mois... Alors, la vérité, c’est que le Thermique en hybride ou non tient encore le haut du pavé tout simplement parce qu’il est moins chère et surtout polyvalent. De plus, il pollue bien moins qu’avant.

Les VE sont cantonnées, sauf exceptions payées aux prix très très forts, à une utilisation urbaine ou péri-urbaine. C’est ainsi, tant que l’autonomie réelle sur route et autoroute mais aussi la durée de la recharge ne seront pas améliorées.

Je serais surement client des nouvelles motorisations batteries ou hydrogène, d’ici 8 à 10 ans, mais en attendant, comme beaucoup d’autres autour de moi, je resterai fidèle à l’hybride simple. Surtout pas l’hybride rechargeable qui alourdit le poids d’une thermique pour faire entre 40 et 50km en électrique mais qui impose un surpoids pendant le reste du temps d’utilisation... Aberrant, stupide et surtout avec des chiffres mensongers de consommation et de rejet!!! Bonjour Nouh

Notez bien que 39% des foyers possèdent au moins deux voitures, et que la voiture électrique est parfaite comme seconde voiture. Fort heureusement il y a parmi les gens aisés possédant deux voitures des personnes qui savent faire des choix tournés vers l’avenir, voire même de petites concessions pour réaliser leur petites convictions.

De toutes petites concessions en fait car à l’usage la voiture électrique est un vrai plaisir, et le budget global inchangé, j’entends pour des voitures confortables comme beaucoup savent s’offrir. Comptez lors de votre prochaine sortie le nombre de voitures thermiques >20k€ et offrant une prestation égale et souvent inférieure à une LEAF de 150cv (elle vaut un peu plus mais le supplément est facilement récupéré sur la consommation et l’entretien), vous verrez qu’il y a encore une bonne marge de progression pour l’électrique, et ça c’est possible dès maintenant.

Grâce à ces choix éclairés qui tirent le marché, d’ici 8 à 10 ans vous pourrez vous aussi bénéficier du bonheur de rouler en électrique à un coût modéré, je vous le souhaite sincèrement.





@nouh

Non seulement qu’à peine 8000 VE en 5 mois, mais en plus hyper subventionnés(7000€ depuis mai +autres primes nationales ou locales).

Imaginez les ventes de VE à leurs vraies valeurs sur un marché du véhicule neuf non faussé... -50%? -75%?

Le fait est que le VE est encore loin d’être au même prix que le VT, il faudrait que le prix des batteries baisse drastiquement... Je pense que l’on peut remercier ceux qui achètent actuellement cher les VE et hybrides rechargeables, ou ceux qui achètent actuellement des VE et hybrides rechargeables chers. Car grâce à eux, les constructeurs peuvent développer des modèles qui seront plus performants et moins chers à l’avenir. C’est le processus normal de toutes les nouveautés. Pensez au prix des premières machines à laver, des premiers réfrigérateurs, des premiers téléviseurs couleurs, etc. etc., avant que ces équipements ne soient accessibles au plus grand nombre. Heureusement qu’il y a les défricheurs. @nouh. vous êtes incapable de lire un tableau? Clairement, il indique 48 871 véhicules électriques vendus les 6 premiers mois de 2020.



