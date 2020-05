Poimo : Scooter électrique gonflable









L’acronyme « Poimo » qui désigne cet engin est tiré de « POrtable and Inflatable MObility » (Mobilité portable et gonflable). Le laboratoire Kawahara de l’Université de Tokyo, au Japon, travaille depuis plusieurs mois sur ce projet rendu public en août 2019 et plus largement révélé le mois dernier à la conférence CHI 2020 (Honolulu, Hawaï, USA). « Cette mobilité vise le premier et dernier kilomètre d’un déplacement et à connecter les transports publics avec les destinations de façon efficace », justifient les chercheurs impliqués.



Le plus léger possible



Les concepteurs du Poimo cherchent à rendre leur scooter électrique le plus léger possible, n’hésitant pas à chercher tous azimuts. Ainsi en privilégiant à l’origine des supercondensateurs plutôt qu’une batterie, et en employant une technologie sans fil pour la recharge ainsi que pour transmettre au moteur les actions du conducteur sur les poignées amovibles. Au bout d’arbitrages divers, l’engin accuse encore sur la balance un poids de presque 8 kilos. Une fois repliée, sa structure peut se glisser dans un sac à dos.







Des impasses



Le problème le plus épineux à résoudre avec le Poimo est le moyen de gonfler le corps de ce scooter électrique. Actuellement, il ne lui faut qu’à peine plus d’une minute (71 secondes exactement) pour reprendre forme avec un compresseur à brancher sur secteur. Mais cette opération torpille l’intérêt même du concept en imposant de trouver une prise disponible et en obligeant à embarquer cet appareil. En outre l’autonomie ne serait à ce jour que d’une poignée de kilomètres. En bref, pour parcourir 1 ou 2 km, mieux vaut encore laisser tout ça à la maison plutôt que de s’encombrer, et marcher.









Même si manifestement ce n’est pas encore au point et cela pose des questions de légalité (en France ce type de véhicule n’est pas assimilable à un EdP du fait de la position assise et rentre donc dans la catégorie cyclomoteur), la démarche est très intéressante et cherche à répondre à un besoin de plus en plus criant de la part de ceux qui veulent se passer d’une voiture : parcourir les quelques kilomètres entre les moyens de transports collectifs performants (train, métro, tramway, bhns) et l’origine ou destination du trajet.

Actuellement les EdP comblent le manque, la mono-roue étant l’optimum en la matière. Par contre si on intègre l’aspect sécurité, c’est la trottinette qui tient la corde, mais celle-ci n’a pas la légèreté et la praticité de la mono-roue. Une trottinette conçue sur la base de ce projet, tenant dans un sac à dos, serait une bonne réponse, et surtout avec un volume à gonfler beaucoup plus réduit. Pour l’aspect gonflage, il est envisageable d’utiliser des cartouches rechargeables haute pression pour la gonfler quand on a pas une prise à dispo. A noter que de plus en plus d’abribus (ie abriTC) intègrent des prises usb permettant la recharge des téléphones qui pourraient donc être utilisées pour alimenter le compresseur.



