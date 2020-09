Plus de 530 km sur une recharge avec une Volkswagen ID.3 (Vidéo)









Volkswagen ID.3 1st Pro Performance de série a parcouru la distance qui sépare l’usine de Zwickau (Allemagne) de Schaffhausen, en Suisse, sans recharge intermédiaire. Soit : 531 km. C’est un peu plus de 100 kilomètres de mieux (26% de distance supplémentaire). Une véritable performance sur routes et autoroutes ouvertes ! Sera-t-elle reproductible par les automobilistes branchés ?



Performance symbolique



Tentant de faire oublier les ratés au lancement de la compacte électrique de la famille ID, Volkswagen a tenu a marquer les esprits en réalisant un record de distance. Au volant de l’ID.3, le Suisse Felix Egolf n’est pas un inconnu. C’est un véritable spécialiste de l’écoconduite qui s’est déjà illustré en la matière. Notamment en 2014, où il a réussi à parcourir 700 km (20% du trajet sur autoroute, 13.800 mètres de dénivelé positif/négatif, franchissement de 14 cols de montagne) Felix Egolf a traversé aussi des villes avec la compacte électrique de Volkswagen. Ainsi Bayreuth et Ulm. Le trajet du record s’est effectué à 44% sur autoroute et une bonne partie du reste en sillonnant les routes de campagne.



Consommation de 10,9 kWh/100 km



Au terme du parcours pour lequel une consommation moyenne de 10,9 kWh aux 100 km a été relevée, le conducteur suisse a donné son avis sur l’ID.3 : « Cette voiture possède tout. Elle est compacte mais spacieuse, avec un design décontracté, presque futuriste et un faible coefficient de traînée ». Mais il est clair que dans les mains des automobilistes, la berline polyvalente allemande ne se montrera que très rarement aussi efficiente. Felix Egolf a eu recours à des astuces qui demandent parfois beaucoup d’attention et ne sont pas exemptes de risques : rouler en roue libre, profiter de l’aspiration des camions en les collant sur autoroute. En revanche, il a dû composer avec la présence d’un cameraman à bord et de son équipement (250 kg), et un usage modéré des consommateurs électriques (système de navigation, feux diurnes, radio, ventilation, etc.).







56 km/h de vitesse moyenne



Les 531 kilomètres ont été avalés en 9 heures environ. Ce qui donne une vitesse moyenne légèrement inférieure à 60 km/h. Le point de départ n’a pas été choisi au hasard. Pour l’Europe, les ID.3 sortent de l’usine de Zwickau qui vient d’être entièrement convertie à l’électromobilité au bout d’un investissement de 1,2 milliard d’euros. C’est également ici que commence à être produit le SUV électrique ID.4. En 2021, première année de pleine production de l’usine modernisée, quelque 300.000 véhicules assis sur la plateforme modulaire MEB seront assemblés sur ce site que le constructeur qualifie de « plus grande et plus efficiente des usines de véhicules électriques en Europe ». Créditée d’une autonomie mixte de 420 km avec sa batterie de 58 kWh de capacité énergétique, une1st Pro Performance de série a parcouru la distance qui sépare l’usine de Zwickau (Allemagne) de Schaffhausen, en Suisse, sans recharge intermédiaire. Soit : 531 km. C’est un peu plus de 100 kilomètres de mieux (26% de distance supplémentaire). Une véritable performance sur routes et autoroutes ouvertes ! Sera-t-elle reproductible par les automobilistes branchés ?Tentant de faire oublier les ratés au lancement de la compactede la famille ID,a tenu a marquer les esprits en réalisant un record de distance. Au volant de l’ID.3, le Suissen’est pas un inconnu. C’est un véritable spécialiste de l’écoconduite qui s’est déjà illustré en la matière. Notamment en 2014, où il a réussi à parcourir 700 km (20% du trajet sur autoroute, 13.800 mètres de dénivelé positif/négatif, franchissement de 14 cols de montagne) avec un Mitsubishi Outlander PHEV sans refaire le plein d’essence ni d’électricité. Entre Zwickau et Schaffhausen,a traversé aussi des villes avec la compactede. Ainsi Bayreuth et Ulm. Le trajet du record s’est effectué à 44% sur autoroute et une bonne partie du reste en sillonnant les routes de campagne.Au terme du parcours pour lequel une consommation moyenne de 10,9 kWh aux 100 km a été relevée, le conducteur suisse a donné son avis sur l’. Mais il est clair que dans les mains des automobilistes, la berline polyvalente allemande ne se montrera que très rarement aussi efficiente.a eu recours à des astuces qui demandent parfois beaucoup d’attention et ne sont pas exemptes de risques : rouler en roue libre, profiter de l’aspiration des camions en les collant sur autoroute. En revanche, il a dû composer avec la présence d’un cameraman à bord et de son équipement (250 kg), et un usage modéré des consommateurs électriques (système de navigation, feux diurnes, radio, ventilation, etc.).Les 531 kilomètres ont été avalés en 9 heures environ. Ce qui donne une vitesse moyenne légèrement inférieure à 60 km/h. Le point de départ n’a pas été choisi au hasard. Pour l’Europe, lessortent de l’usine de Zwickau qui vient d’être entièrement convertie à l’électromobilité au bout d’un investissement de 1,2 milliard d’euros. C’est également ici que commence à être produit le SUVID.4. En 2021, première année de pleine production de l’usine modernisée, quelque 300.000assis sur la plateforme modulaire MEB seront assemblés sur ce site que le constructeur qualifie de









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire