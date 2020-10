Pink Mobility roule pour Octobre Rose













Pink part en goguette (et sous le soleil !)



A compter de mercredi 14 octobre prochain, Pink part sur les routes de France et plus précisément à l’assaut des châteaux de la Loire. Point de départ de l’aventure : Azay-le-Rideau. Puis rendez-vous est pris à Chinon, Ussé, Villandry et Tours. Pour le second jour du périple, on apercevra le Pink Style Plus aux abords d’Amboise, Chenonceau, Montrichard et Chaumont-sur-Loire. Enfin, il est prévu de visiter Blois, Beauregard, Cheverny pour finir en apothéose par Chambord le vendredi 16 octobre. Le tout si la météo est clémente ; dans le cas contraire, le voyage serait repoussé d’une semaine.







Entre femmes pour la bonne cause d’Octobre Rose



A la manœuvre de ce beau circuit, Jade (@jade_pekinexpress) escortée de sa mère, Fabienne, et de Brigitte. Et parce que ce trio d’aventurières enregistre notamment le défi Pékin Express 2019 à son compteur, l’expédition aura un but : celui de promouvoir la lutte contre le cancer du sein pendant Octobre Rose qui lui est consacré. A cette occasion, Jade fera don de mèches de cheveux de 10 à 15 centimètres à l’association « Fake hair don’t Care » qui confectionne des perruques sur-mesure pour les personnes atteintes de cancer ; des perruques ensuite vendues en fonction du quotient familial des patientes.



Rouler pour donner



Alors qu’une femme sur 8 est atteinte d’un cancer du sein et que les hommes peuvent également en être atteints, une cagnotte a été ouverte. Objectif : récolter, auprès des entreprises et des particuliers, un maximum de dons d’1 euro avant le départ.

bien sûr à cette aventure sur ses réseaux sociaux ainsi qu’en contribuant à la cagnotte. Rendez-vous sur la route le 14 octobre, si le temps le permet !



Pour plus d'information



Pink Mobility

Ghislain Lestienne

2 Rue Jean Jaurès

78100 St Germain-en-Laye



Tel : 06 66 00 77 13

Mail :

Site :



Ghislain Lestienne2 Rue Jean Jaurès78100 St Germain-en-LayeTel : 06 66 00 77 13Mail : contact@pinkmobility.com Site : http://pinkmobility.com/









