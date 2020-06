Partenariat Zeplug, ChargeGuru et Aramisauto









Depuis le 1er juin, les automobilistes peuvent bénéficier d’une aide accrue de l’Etat pour l’achat d’un véhicule neuf ou d’occasion, qu’il soit électrique ou hybride rechargeable. Afin d’accompagner cette dynamique, Aramisauto, Zeplug et sa société sœur ChargeGuru signent un accord de partenariat pour proposer un service clé en main à tous les usagers désireux d’acquérir un véhicule hybride rechargeable ou bien électrique.



Début d’année record



Si la voiture électrique a réalisé un début d’année record malgré un marché automobile en partie ralenti par l’épidémie de COVID-19, +de 58% en Europe par rapport à l’an dernier, et que les ventes des véhicules électriques d’occasion ont bondi +55% en 2019 par rapport à 2018, l’accès à la recharge reste l’un des principaux freins dans l’acquisition d’un véhicule électrique.



Choisis par Aramisauto



Aramisauto, le leader de la vente en ligne de voitures neuves et d’occasion reconditionnées, a donc choisi Zeplug et ChargeGuru pour lever cet obstacle à l’achat et propose à tous ses clients habitant en copropriétés (Zeplug) ou en maisons individuelles (ChargeGuru), une solution simple et sécurisée d’installation de recharge électrique à domicile. Les services d’installation de bornes de recharge à domicile de Zeplug et ChargeGuru sont proposés dans les 31 agences d’Aramisauto mais aussi par téléphone et sont accessibles également sur leur site.



Commentaire de Nicolas Banchet...



« Nous nous réjouissons de ce partenariat avec un acteur à la fois historique et innovant comme Aramisauto. Nous sommes persuadés qu’en créant des partenariats d’envergure comme celui-ci, nous pourrons développer la mobilité électrique en la rendant accessible au plus grand nombre », s’enthousiasme Nicolas Banchet, CEO de Zeplug et cofondateur de ChargeGuru



...et de Romain Boscher



« Au-delà du critère de prix qui reste la préoccupation N°1 pour l’achat d’un véhicule - notamment électrique -, l’accès à une borne de recharge est également un élément décisif dans la décision d’achat de nos clients. Partant de ce constat, il nous fallait donc proposer une solution efficace et rassurante de recharge à domicile pour continuer d’œuvrer dans le sens de notre mission : simplifier l’achat automobile. Nous souhaitons accompagner nos clients dans leur transition vers la mobilité électrique en les aidant à trouver une voiture électrique et un équipement de charge qui répondent à leur besoin » explique Romain Boscher, directeur des opérations d’Aramisauto. Il ajoute : « Zeplug et ChargeGuru nous apparaissent comme étant les meilleurs partenaires pour l’implantation d’une borne électrique à domicile. Nous espérons que nos clients apprécieront ce nouveau service qui vient s’ajouter à notre palette d’offres innovantes et dont l’objectif principal est de rendre l’achat automobile toujours plus facile ».



A propos de Zeplug



Zeplug propose un service de recharge pour véhicules électriques clé-en-main aux particuliers habitant en copropriété et aux entreprises. A la manière d’un opérateur fibre, Zeplug investit tout ou partie de l’infrastructure à ses frais, et propose un service de recharge complet, incluant la mise à disposition et la maintenance de l’infrastructure (En copropriété : sur les places privatives ; En entreprise : sur le lieu de travail et au domicile des collaborateurs) ainsi que l’électricité nécessaire à la recharge du véhicule. Zeplug est également partenaire de grands constructeurs automobiles tels que BMW Group, Volkswagen, Volvo et Jaguar Land Rover.



A propos de ChargeGuru



ChargeGuru est spécialiste des solutions de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables. Elle déploie des solutions sur-mesure pour accompagner les clients particuliers et professionnels dans leur passage à la mobilité électrique. L’expérience client de ChargeGuru s’appuie sur un suivi personnalisé de chaque projet par des conseillers experts de la recharge, du matériel électrique de fabricants européens reconnus et un réseau d’installateurs qualifiés partout en France.



A propos du Groupe Aramisauto



« Vous faisiez comment pour acheter votre voiture avant ? ». Depuis sa création, Aramisauto transforme l’achat et la vente automobile (achat intégral en ligne, satisfait ou 100% remboursé, véhicule d’occasion reconditionné en usine) et propose aux consommateurs des solutions simples, uniques et innovantes pour changer de voiture en toute confiance.



2.000 modèles



En France, Aramisauto propose 2.000 modèles de véhicules de plus de 20 marques et a vendu plus de 44.000 véhicules en 2019. L’entreprise emploie 550 collaborateurs et a servi depuis sa création plus de 240.000 clients particuliers. Aramisauto simplifie la vie des automobilistes via une solution globale 100% digitalisée, mais aussi par téléphone et dans ses 31 points de vente. Présent en France, Belgique et Espagne, le groupe a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de près de 748 millions d’euros, vendu plus de 62.000 véhicules, et compte 750 collaborateurs.





