Partenariat RedE/Deliveroo pour des livraisons écologiques et rapides

RedE, constructeur français de scooters électriques pour la livraison, est heureux d’annoncer la conclusion d’un partenariat avec Deliveroo afin de démocratiser la livraison écoresponsable.



Le confort d’un scooter



RedE et Deliveroo sont conscients de l’importance grandissante que prend le respect de l’environnement pour les restaurants et leurs clients. C’est l’alliance d’un constructeur français leader du scooters électriques BtoB en pleine croissance et du n°1 européen de la livraison de repas. L’accord permet aux livreurs inscrits sur l’application de Deliveroo d’avoir accès à une offre privilégiée de location de scooter électrique RedE à moindre coût avec assurance et entretien compris. Les coursiers pourront, grâce à ce partenariat, livrer plus rapidement sur les longues distances de manière écologique et avec le confort d’un scooter.



Le mot de RedE…



« Le secteur de la livraison connaît une transition écologique très rapide, on le voit au quotidien. Avec ce nouveau partenariat, nous accompagnons l’acteur de référence qu’est Deliveroo pour accélérer cette transition vers une démocratisation de la livraison écoresponsable. Cela passe par cette offre qui donne aux livreurs indépendants la possibilité d’utiliser dans les meilleures conditions le RedE Pro », commente Valentin Dillenschneider, cofondateur de RedE.



…et celui de Deliveroo



« Nous sommes heureux de pouvoir offrir à nos livreurs partenaires l’accès à des offres de mobilité électrique, comme celle proposée par notre nouveau partenaire RedE. Ces véhicules sont in fine moins chers, nécessitent moins d’entretien et font moins de bruit que leurs équivalents thermiques. Ce partenariat nous permet de proposer toujours plus de choix et de confort à nos livreurs partenaires tout en s’inscrivant dans une démarche écologique et en réduisant les nuisances sonores auprès des riverains », complète Sofia Schäfer, responsable des partenariats, chez Deliveroo France.



A propos de RedE



RedE est un constructeur français qui conçoit et commercialise des scooters électriques pour les professionnels de la livraison. Nous participons à la transition énergétique en favorisant la mobilité 100% écoresponsable et rentable. Aujourd’hui, RedE est le leader des constructeurs français de scooters électriques pour la livraison des professionnels.



A propos de Deliveroo



Deliveroo est une entreprise de livraison de plats cuisinés opérant dans plusieurs pays en Europe et le reste du monde. Les commandes sont réalisées via le site Web de Deliveroo ou son application mobile auprès des restaurants partenaires et sont livrées par des coursiers indépendants (vélo, scooter, etc.). L’entreprise s’est donnée pour mission de faire venir la cuisine des meilleurs restaurants locaux directement chez les gens.





RedE



136 rue de la Côte

54000 NANCY



Site :



