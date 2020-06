Partenariat EVbox, Allianz Partners France et Engie Solutions









Allianz Partners France devient le premier assisteur à proposer un service de recharge pour véhicules électriques. Toujours à l’écoute des besoins du marché, le leader international de l’assistance et de l’assurance voyage accélère sur la mobilité durable en s’associant à EVBox, pionnier de la recharge pour véhicules électriques, et Engie Solutions, créateur de réponses clés en main et sur-mesure aux défis de la transition énergétique, pour les villes, les industries et les entreprises du secteur tertiaire.



Objectif du partenariat



Ce partenariat a pour but de proposer à son réseau de prestataires et en particulier les dépanneurs et réparateurs agréés, une offre clé en main pour la recharge de véhicules électriques, comprenant : la coordination de projet, l’installation de chargeurs rapides, la location des bornes, la maintenance et l’exploitation de ce matériel. Grâce à ce partenariat, les propriétaires de véhicules électriques pourront, en cas de besoin, faire appel au réseau de dépanneurs et réparateurs agréés d’Allianz Partners France pour recharger leur voiture.



Sur fond d’aide à l’acquisition de VE



Avec cette nouvelle offre, Allianz Partners France poursuit son engagement en matière de mobilité durable et démontre ainsi sa capacité à accompagner son réseau de prestataires et à anticiper les besoins de ses clients et des propriétaires de véhicules électriques. En effet, tirées par les évolutions règlementaires et notamment la norme CAFE (applicable dès le 1er janvier 2021 sur les ventes 2020 de véhicules personnels neufs, elle limite à 95g/km le taux moyen de CO2 émis par les véhicules neufs vendus à compter du 1er janvier 2020, tous constructeurs confondus) entrée en vigueur le 1er janvier 2020, les ventes de voitures électriques ont représenté plus de 8% des ventes totales de véhicules neufs au mois de janvier (vs 1,9% sur l’ensemble de 2019). De plus, l’Etat vient de lancer un vaste plan de soutien à la filière, qui augmente le bonus écologique et renforce la prime à la conversion pour l’achat d’un véhicule électrique.



Un partenariat ambitieux aux côtés d’acteurs reconnus



En s’appuyant sur son réseau national de prestataires dépanneurs et réparateurs agréés, Allianz Partners France a l’ambition de couvrir l’ensemble du territoire français. Un objectif d’autant plus ambitieux que la France est encore insuffisamment dotée en infrastructures de recharges, alors même que les ventes de véhicules électriques augmentent. Afin de répondre aux nouvelles attentes du marché, l’assisteur a choisi de s’entourer des meilleurs experts en mobilité électrique : EVBox et son partenaire Engie Solutions. EVBox, leader mondial sur ce marché avec plus de 100.000 points de recharge déjà déployés partout dans le monde, fournit les bornes et Engie Solutions, filiale d’Engie, effectue les installations et la maintenance des infrastructures.



Commentaire d’EVBox



« Nous sommes très honorés d’accompagner Allianz Partners France dans son évolution vers la mobilité électrique. Nous sommes convaincus que ses efforts permettront d’accélérer la transition vers la mobilité électrique en France, ce qui est notre mission. Par cet accord de partenariat, EVBox France, acteur français majeur du secteur, fournira l’infrastructure de recharge normale à rapide pour véhicules électriques sur l’ensemble du territoire », commente Corinne Frasson, directrice France d’EVBox.



Commentaire de Engie Solutions



« Ce nouveau partenariat vient parfaitement nourrir notre ambition d’anticiper les usages de demain au service des territoires. En effet, la mobilité électrique est l’un des enjeux majeurs de la transformation énergétique, et ce partenariat avec Allianz Partners France nous permet d’élargir nos cibles et de toucher un réseau d’acteurs très étendu et réparti sur l’ensemble du territoire. », indique Jean-Philippe Walryck, directeur Grands projets et Nouveau business Engie Solutions.



Commentaire de Allianz Partners France



« Ce partenariat nous permet de nous engager auprès de notre réseau de prestataires. Nous les soutenons dans leur démarche de professionnalisation en leur apportant une offre clé en main et en leur permettant de répondre aux nouveaux besoins de mobilité du marché. De plus, ce partenariat s’inscrit dans la démarche RSE d’Allianz Partners France en participant à la mise en place de pratiques plus durables », ajoute Cécile François, directrice des prestataires et achats d’Allianz Partners France.



A propos d’Allianz Partners



24h/24 et 365 jours par an, Mondial Assistance, Allianz Assistance et Allianz Travel interviennent partout dans le monde pour apporter à leurs clients entreprises et particuliers, des solutions d’assistance dans les domaines de l’automobile, du voyage, des loisirs, de la mobilité, de l’habitat, de l’emploi, de la santé et des services aux personnes. Mondial Assistance, Allianz Assistance et Allianz Travel sont des marques commerciales d’Allianz Partners. Allianz Partners est l’un des leaders mondiaux B2B2C, dans les domaines de l’assistance, de l’assurance voyage, la santé à l’international et l’assurance automobile. Le groupe compte plus de 21 500 salariés dans 76 pays, parlant 70 langues et traitant 65 millions de dossiers chaque année, protégeant clients et salariés dans le monde entier.



A propos d’Engie Solutions



Engie Solutions accompagne les villes, les industries et les entreprises du secteur tertiaire en leur apportant les réponses au défi de la transition énergétique grâce à des offres clés en main et sur-mesure. Les experts d’Engie Solutions mettent tout leur savoir-faire au service de trois objectifs : optimiser l’usage des énergies et des ressources, verdir les énergies et réinventer les environnements de vie et de travail. Engie Solutions, c’est la promesse d’un interlocuteur unique et d’une combinaison d’offres complémentaires qui vont au-delà de l’énergie. S’engageant sur les résultats, les 50.000 collaborateurs, présents sur l’ensemble du territoire (900 implantations), sont capables d’intervenir sur des champs d’action très divers allant de la conception à l’exploitation des infrastructures & services, en passant par le financement, l’installation et la maintenance. Engie Solutions fait partie du groupe Engie, groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services, dont l’ambition est de devenir le leader de la transition zéro carbone. CA : 10 milliards d’euros.



A propos d’EVBox



EVBox accélère la mobilité durable en fournissant des infrastructures de recharge intelligentes et évolutives et un logiciel de gestion de charge aux véhicules électriques du monde entier. Filiale d’Engie, EVBox a produit plus de 115.000 points de recharge, actuellement en fonctionnement dans plus de 55 pays. Avec des solutions de recharge à domicile, en entreprise, commerciales et publiques, EVBox contribue à la construction d’un avenir où les transports du quotidien sont sans émissions.





Pour plus d'information



EVBOX France



112 Avenue Charles de Gaulle

92200 NEUILLY SUR SEINE



Tel : 07 86 93 20 89

Mail :

Site :



