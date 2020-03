Ouverture des inscriptions au 7e Vendée énergie Tour









Rallye pour les autos et motos



Les organisateurs attendent, sur la ligne de départ tracée le samedi 6 juin 2020 à la Roche-sur-Yon, 75 voitures, utilitaires légers et motos fonctionnant sur batterie de traction, avec une pile hydrogène ou au gaz naturel. Un parcours de 195 kilomètres emportera les concurrents inscrits à titre de particuliers, ou représentant des collectivités et entreprises, dont des concessionnaires en automobiles. « C’est un parcours qui est taillé pour des véhicules avec des batteries de 40 kWh ou plus », précise TVE. Les initiés pourront tenter leur chance avec un pack plus chiche en s’approvisionnant en électricité sur l’une des bornes du réseau départemental. Pour revenir à la Roche-sur-Yon, il faudra compter 40 km supplémentaires.







Matin : Rétrofit



L’accueil est programmé à partir de 7h45 au SyDEV ce samedi 6 juin 2020, avec café et brioches. Sur place, une présentation sera faite du projet Phaare du syndicat vendéen associant une production d’électricité par panneaux photovoltaïques et un stockage avec des batteries en seconde vie de véhicules électriques. La colonne des participants prendra la route à partir de 8h50. Un premier arrêt sera effectué aux Brouzils, avec visite des ateliers, véhicules thermiques en électriques à batterie de traction ou pile hydrogènes. Une opération aussi appelée « rétrofit électrique ». Avant le déjeuner, étape au LudyLab à Chambretaud, avec une animation qui promet d’être inoubliable. « Ancienne friche industrielle réhabilitée en un LivingLab de 4.500 m2, à 3 km du Puy du Fou, le LudyLab est un laboratoire ludique, une station de vitalité neuronale, une compagnie d’explorateurs qui prend vie autour de 3 pôles : Drone Indoor ; VR & Escape Game ; MakerSpace (Fablab, coworking, ateliers, formations…) », peut-on lire



Après-Midi : GNV + H2



Après le déjeuner, les ambassadeurs de la mobilité durable visiteront le site de méthanisation Métha-vie, au Poiré-sur-Vie. Il fait partie des unités de production qui permettent de faire rouler des autobus, autocars, camions, utilitaires légers et voitures particulières au bioGNV. Une soixantaine de kilomètres de plus et les concurrents arriveront à Bouin où sera inaugurée en 2021 la première unité de production d’hydrogène vert à l’échelle industrielle. Construite par l’entreprise nantaise Lhyfe, elle recevra son énergie électrique de 3 des 8 éoliennes qui composent le parc local. Ce sera également une première en Europe qu’un électrolyseur capable de sortir 300 kilos d’hydrogène par jour soit approvisionné uniquement depuis une source dite intermittente. L’arrivée des participants au rallye est programmée à Soullans vers 17h15.







Journée de la mobilité durable et de la conversion électrique



Le Vendée énergie Tour ne se réduit pas au rallye qui a été au départ sa principale attraction. Désormais des journées sont organisées en amont, plus particulièrement pour les professionnels. Ainsi le mardi 2 juin aux Brouzils chez e-Néo où une visite de l’entreprise et une présentation des projets en cours (dont la conversion de poids lourds à l’hydrogène) sont programmées. Il s’agit d’une « journée permettant aux entreprises, artisans, commerçants et collectivités de s’informer sur les possibilités pratiques d’évolution de leurs véhicules vers une mobilité décarbonée », précise le site dédié au VET. Une conférence « Entreprises et collectivités, pourquoi et comment faire évoluer son parc automobiles ? » sera ainsi donnée.



Journée multi-énergie



Imaginée en partenariat avec Vendée Energie et Entreprendre en Sud-Vendée, la journée multi-énergie reprend à Fontenay-le-Comte le jeudi 4 juin cette conférence dont voici les articulations : Perspectives de la mobilité sur la décennie 2020/30 ; Devenir exemplaire en mobilité décarbonée ; Le véhicule électrique, les possibilités à partir de 2020 ; Le bioGNV et l’hydrogène en Vendée et usages pour le transport ou les engins spéciaux ; La conversion électrique ou hydrogène de véhicules thermiques. D’autres activités et événements sont au programme de cette journée, parmi lesquels : inauguration de la 4e station GNV de Vendée, essais de véhicules électriques et bioGNV sur piste ou sur route, présentation de projets vendéens de VE de compétition.







Salon de la mobilité durable



De nombreuses nouveautés en véhicules électriques et GNV sont attendues au Vendespace le vendredi 5 juin au salon de la mobilité durable. En partenariat avec le SyDEV, le bureau de la sécurité routière de la préfecture et les Familles rurales, l’ACSR85 organise une journée de sensibilisation. Divers ateliers seront proposés autour de la sécurité routière. C’est dans ce cadre du Vendespace que sera inaugurée officiellement la 7e édition du Vendée énergie Tour et que les participants au Rallye des initiatives durables seront regroupés. Il s’agira pour eux d’effectuer les dernières démarches administratives et de recevoir les instructions pour bien vivre le parcours à suivre le lendemain. Ce 17 mars 2020, qui peut être certain que les manifestations programmées depuis des mois en mai ou juin prochains seront maintenues ? Nous préférons cependant anticiper de façon positive. Toujours très intéressant le VET. J’espère que la situation mondiale s’améliorera et qu’il sera possible de découvrir le VET 2020. Vous pouvez compter sur mon inscription.



